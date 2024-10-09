我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蝦皮購物下單選全家取貨，送冰經典拿鐵。（圖／翻攝自官網）

▲蝦皮購物下單選7-11取貨，送冰四季春青茶。（圖／翻攝自官網）

▲國慶日蝦皮下單選擇萊爾富取件，送醇脆黑糖拿鐵7折優惠券。（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲國慶日蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單，送莊園級拿鐵現折20元。（圖／翻攝自蝦皮官網）

10月10日國慶日要到了！只要在今晚的00:00起，超商聯手蝦皮購物推出限時優惠，只要於蝦皮購物下單並選擇超商取貨即可獲得免費飲品，像是選全家取貨可獲得免費冰經典拿鐵，限量8000杯要搶；7-11則是贈送冰四季春青茶兌換序號；萊爾富有黑糖拿鐵單杯7折優惠券；OK超商莊園級美式現折15元。全家於10月10日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，「冰經典拿鐵（原價55元）」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年11月4日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年113年11月10日止。10月10日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，，贈送「四季春青茶 乙杯」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為113年11月4日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至113年11月10日23:59。10月10日00:00起23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「冰醇脆黑糖拿鐵 單件7折（原價65元）」中獎序號，不限名額。（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為11月4日，兌換期限自收到序號當日起至113年11月10日23:59止。10月10日或10月11日00:00起，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者）贈送「大杯莊園級美式 單杯折15元」（一個帳號限一次獲獎資格），不限名額。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為11月4日，兌換期限自收到序號當日起至11月10日23:59止。