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矽光子概念股持續受資金追捧，今（9）日表現最亮眼的就是聯鈞，盤中一度攻上漲停價211元，再創歷史新天價。昨（8）日公布9月營收達新台幣7.97億元，月增21.2%、年增63.12%，創下歷史新高；累計前9個月營收達新台幣50.91億元，年增28.53%。由於人工智慧（AI）的龐大算力帶來大量的資料傳輸需求，讓半導體產業著重加速傳輸速度，並減少能耗，降低晶片過熱等問題，矽光子具有高頻寬、低功耗、遠距傳輸、低成本等特點，將有助於提升晶片效能。台積電副總徐國晉日前在SEMI矽光子產業聯盟成立大會上表示，AI時代的巨量演算帶來資料傳輸的大量需求，矽光子元件導入對AI將是很重要的影響，無論是固態光學元件或矽光子元件，正處於初期的百花齊放階段。根據國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，全球矽光子半導體市場規模將以年復合成長率（CAGR）25.7%的速度，在2030年達到78.6億美元，如果未來沒有出現比CPO更具效率與成本的封裝技術，那未來整個半導體市場都是該技術的潛在客戶！再加上10月23日將舉辦《台北國際光電大展》，目前市場聚焦於大展中的光電技術論壇中，有望深入探討矽光子異質整合技術在光通訊、光學感測及LiDAR等領域的前景發展。矽光子概念股今日表現續強，其中聯鈞盤中一度攻上漲停價211元，再創歷史新天價。同樣創天價的還有上詮，盤中最高一度來到257元、上漲逾9%。其餘個股也有表現，明泰漲逾4%，光聖、智邦上漲逾3%，台積電、創威上漲逾2%。