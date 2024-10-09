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▲有醫師驚呼候診室外所病患與家屬都在低頭滑手機炒股。（圖／翻攝自微博）

中國A股三大指數今（9）日開盤終止先前的「史詩級」漲勢，全數熄火，上證指數盤中重挫逾5％，深成指大跌逾6％，香港恒生指數也開高走低。不過，中國A股之前飆漲吸引許多散戶進場，昨日滬深兩市開盤後不到10分鐘成交額便突破人民幣5000億元，最終成交額突破人民幣3兆元，創下歷史新高，還有醫師驚呼候診室外所病患與家屬都在低頭滑手機炒股，讓醫師不禁感慨「這麼瘋狂的嗎」。根據《香港01》報導，中國一位麻醉醫師凌楚眠昨日在微博發文表示，「怎麼回事...剛出去喊家屬簽字，外面一堆人抱著手機不說話...再定睛一看，都在看股票吶...簽完字在外走廊上看到清潔師傅也在看股票...我估計現在手術室廁所有一堆人尿遁摸魚看股票...這麼瘋狂的嗎...」有網友質疑該位醫師過於誇大，醫師則回應，「沒騙你...我第一次見到外面等候區所有人不抬頭看手機的場面...平時基本都會看看手術信息顯示屏」。另外也有網友笑稱「患者都不用麻醉了，因為都已經賺麻了」。對於中國A股熱潮，有中國分析師認為，新散戶投資者是當前A股市場上漲的主要動力，散戶參與度提高應正面看待。不過，東方港灣董事長但斌之前曾示警，「這樣暴漲，必有暴跌」，認為A股只能說是反彈，還不能說是進入牛市週期。