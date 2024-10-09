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民眾黨主席柯文哲捲入的京華城弊案，「大帳房」李文宗不認罪，前鼎越董事長、北市府兵役局前局長朱亞虎承認行賄公務員，9月28日兩人遭台北地院諭知收押禁見。對此，2人不服提起抗告，台灣高等法院今（9）日表示，抗告案由法官審理中。台北地檢署偵辦京華城案，為調查相關資金流向，9月27日再度指揮廉政署兵分29路搜索，並約談朱亞虎、李文宗等人。檢察官複訊後，隔天凌晨依貪污治罪條例對公務員違背職務行、收賄罪聲押禁見朱亞虎、李文宗。台北地方法院裁准。針對涉犯貪污治罪條例收賄罪，李文宗不認罪，法官認為全案尚有諸多疑點，不能排除仍有潛在共犯或證人未到案，李文宗為脫免罪責，恐利用自身影響力與共犯或證人勾串，因此裁定收押禁見。而朱亞虎，曾任台北市政府兵役局局長，後轉任威京集團旗下鼎越開發董事長，京華城就是由鼎越開發負責改建，根據羈押裁定，朱亞虎為全案偵辦至今，唯一認罪的被告，不過因為多數家人都定居國外，有潛逃國外的能力，因此法官仍裁定羈押禁見。