憲法法庭日前宣告死刑有條件合憲，引發民意反彈，民眾黨明將舉辦反廢死戶外演講活動。資深媒體人黃智賢說，民眾黨這回不挺柯了，因為挺柯，只能弄到一兩百人，立院黨團總召黃國昌怎麼胡言亂語都沒用了，發現要號召人上街，說柯文哲無罪，已經找不到人了。所以只好詐人上街。
黃智賢說，台灣85％以上，甚至更多人，是支持死刑的。最近憲法法庭又自以為是天皇老子，居然為死刑立下各種條件。這徹底激怒了我們老百姓。藍白在立法院過半，本可以有效制衡違憲擴權的大法官。可是，民黃國昌除了到處吼叫以外，只在乎自己的利益。
黃智賢說，這回，黃國昌要演反廢死。用反廢死騙人上街，好齊人驕其妻妾一番。好歹多弄點人上街。上街的，都變成黃國昌的人，黃國昌的面子。「可是，黃國昌，你不是支持廢死，呼籲廢死的嗎？我是從來支持死刑的。你呢，從來就是個廢死仔。你一貫支持廢死。多少人被你騙，支持廢死，支持了那麼久。怎麼，你換了戲服？變了臉？
黃智賢批黃國昌，「你支持台獨，你支持太陽花反服貿，你要清算國民黨黨產，你支持廢死。靠這些，大賺一波名利跟榮華富貴。講得斬釘截鐵，騙了天真的年輕人。現在，你要轉枱子了。」
黃智賢說，所以，黃國昌的話，連他自己都不信。他的話，只是他的階梯，往上爬，要募款，要位子的工具。連廢死跟反廢死這樣的重大議題，都只是他的戲服道具。他隨意擺佈穿搭。
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黃智賢說，這回，黃國昌要演反廢死。用反廢死騙人上街，好齊人驕其妻妾一番。好歹多弄點人上街。上街的，都變成黃國昌的人，黃國昌的面子。「可是，黃國昌，你不是支持廢死，呼籲廢死的嗎？我是從來支持死刑的。你呢，從來就是個廢死仔。你一貫支持廢死。多少人被你騙，支持廢死，支持了那麼久。怎麼，你換了戲服？變了臉？
黃智賢批黃國昌，「你支持台獨，你支持太陽花反服貿，你要清算國民黨黨產，你支持廢死。靠這些，大賺一波名利跟榮華富貴。講得斬釘截鐵，騙了天真的年輕人。現在，你要轉枱子了。」
黃智賢說，所以，黃國昌的話，連他自己都不信。他的話，只是他的階梯，往上爬，要募款，要位子的工具。連廢死跟反廢死這樣的重大議題，都只是他的戲服道具。他隨意擺佈穿搭。
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