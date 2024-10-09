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▲金氏世界紀錄認證「世界最大及最高玩具積木結構」紀錄保持人Brandon Aydlett (右一)、Landon Aydlett (左二)、駐關島台北經濟文化辦事處劉嘉平處長 （右二）、「台灣人在關島」臉書社團創辦人暨僑務顧問楊媜亦。（圖／台灣人在關島創辦人楊媜亦提供）

▲台灣知名地標台北101竟在關島被完美復刻了。（圖／台灣人在關島創辦人楊媜亦提供、IG@towerforhumanity）

台灣知名地標台北101竟在關島被完美復刻了！今年的雙十國慶，旅居關島的台灣人有了非常特別的方式慶祝，在當地首府亞加納市，就能看見縮小版「台北101」緩解思鄉之情，這個巨型的積木更是由金氏紀錄保持人 Aydlett 兄弟檔耗時9天精心打造。「玩具積木堆高樓」金氏世界紀錄人Landon Aydlett、Brandon Aydlett兩兄弟，為了慶祝雙十國慶，以及為公益團體Be Heartfelt募款、募罐頭食品，讓團體繼續供餐給關島弱勢家庭的小朋友，因此特別準備了這個計畫，在今年8月特地造訪台北，近距離觀察台北101，然後做成精密計畫，從10月1日開始，耗時整整9天，在亞加納購物中心堆出玩具積木組成的台北101，而且細節更是完美復刻，台北101獨特的塔尖與造型一眼就能看出。這個「台北101」巨型積木高度約8.53公尺，在逐漸長大的過程中就已經吸引來往旅客的目光，臉書社團「台灣人在關島」創辦人暨僑務顧問楊媜亦也在製作過程好幾日抵達現場幫忙，還常與當地台灣人分享進度，鼓勵旅居關島的台灣人前往創作現場小額捐款，便能在積木上寫字、著色，在這個曠世巨作上，留下專屬自己的印記。最終「台北101」巨型積木在今（9）上午正式完工，駐關島台北經濟文化辦事處劉嘉平處長也到場協助完成最後的塔頂安裝，並捐款美金1000元支持Be Heartfelt的善舉。過去 Aydlett 兄弟曾在2022年6月時，使用74019塊玩具積木，堆出芝加哥的Willis Tower，獲得金氏世界紀錄認證的「世界最大玩具積木結構」，這次為了祝福雙十國慶，也特別打造出台北地標101，並公益團體進行募資，極度用心的善舉相當感人。