我是廣告 請繼續往下閱讀

電價審議委員會拍板16日調漲電價，台北捷運的電價也將大幅調高14%、支出增加3.9億元。對於台北捷運是否會因此調漲票價？台北市長蔣萬安今（9）日坦承電價調漲將對北捷營運造成負擔，呼籲中央提供專案優惠電價方案，協助度難關。台北市長蔣萬安今早出席創業新政發布記者會前受訪被問到，電價調漲16日上路，大幅影響台鐵、高鐵跟捷運電費支出，台鐵已將研擬調漲票價因應，台北捷運是否也會跟進？對此，蔣萬安坦言，北捷在調漲電價後，將增加3.9億元電費支出，對營運造成負擔。北捷每天提供最高200萬運輸人次，希望中央能了解、並提供專案電價優惠。至於明天國慶大典是否會當面向行政院長卓榮泰反映相關需求？蔣萬安則強調，已經多次反映，只要有機會都會表達。而蔣萬安今天也在記者會中宣布推出兩項新創團隊最新政策，新增最高補助1500萬的「新創拔尖補助計劃」，並與業界夥伴合作為台北新創團隊提供價值30萬元的AI算力服務，進一步推動台北市成為創業友善與AI驅動的智慧城市。蔣萬安強調，這兩項政策將會成為台北市產業創新發展的重要引擎。