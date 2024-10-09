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聯發科在今（9）日推出旗艦行動晶片「天璣9400」，是Android平台首款採用台積電第二代3奈米製程的旗艦行動晶片，預計搭載天璣9400的智慧手機將於第四季上市。聯發科最新天璣旗艦晶片「天璣9400」今日正式登場，這是一款專為邊緣AI、沉浸式遊戲、極致影像而生的最新旗艦5G Agentic AI（主動式人工智慧）晶片，採用台積電第二代3奈米製程打造。發表會由聯發科資深副總經理徐敬全主持，他表示，今年是天璣產品五週年，產品在市場的認知度已快速攀升至90%，為「強、慧、猛」產品，並拓展到汽車。天璣9400為第四代旗艦行動晶片，採用第二代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU架構，以及最先進的GPU和NPU，展現極致的性能和超高能效，賦予裝置尖端生成式AI能力。天璣9400採用全大核架構，包含1個最高頻率可達3.62GHz的安謀（Arm）Cortex-X925核心，以及3個Cortex-X4和4個Cortex-A720核心。相較於上一代旗艦晶片天璣9300，徐敬全指出，天璣9400單核性能提升35%，多核性能提升28%；此外，功耗較前一代降低40%，使用者能夠享有更長的電池續航時間。聯發科表示，天璣9400整合聯發科第八代AI處理器NPU 890，擁有勝於以往的生成式AI性能，首創多款超凡生成式AI性能 ，能率先支援裝置端LoRA訓練及其高畫質影像的生成，並首先提供開發者Agentic AI能力。AI性能和能效相較於上一代有顯著提升，包括在大型語言模型（LLM）提示詞處理性能提升80%、功耗節省35%，為未來AI創新應用奠定運算基礎。天璣9400支援三折智慧手機，讓智慧手機製造商有設計創新的靈活性。搭載天璣9400的智慧手機將於第四季上市。聯發科今日股價也表現強勁，以1260元開出，最高一度來到1275元、上漲50元。