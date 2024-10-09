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美國股市昨（8）日在科技股領軍之下，四大指數全數走高。連帶激勵台北股市今（9）日開在盤上，以22637.17點開出、上漲25.78點，盤中最高一度來到22885.95點，不過午盤過後賣壓湧現，終場漲點收斂到47.69點或0.21%，收在22659.08點，日K拉出一根長上影線，成交量為4070.46億元。不同於大盤走高，中小型股今日表現疲軟，呈現開高走低，櫃買指數終場下跌1.83點或0.68%，收在267.95點，日K連2黑、並且失守5日、10日線，成交量為1323.84億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、矽統、映泰、鴻海、中石化；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、上詮、矽統、聯鈞。電子交投氣氛回溫，電子成交比重回到7成以上。而帶領大盤走高的主要功臣不外乎還是權值股。下周將召開法說會的台積電今日漲勢強勁，跳空開高上漲20元、以1030元開出，盤中最高一度來到1035元，不過尾盤漲幅收斂，終場上漲10元或0.99%，收在今日最低價1020元，日K結束連2紅，貢獻大盤指數就有76點，也就是說扣除台積電的漲點，台股其實主要還是走跌的；今日是鴻海科技日的第二天，昨日鴻海股價並沒有走高，但今日市場就還他公道了，以198元開出，盤中最高站上200元整數關卡，終場則是上漲5元或2.58%，收在199元，距離200元只差一步，日K結束連2黑，貢獻大盤指數就有20點；今日推出新款旗艦行動晶片「天璣9400」的聯發科，早盤一度來到1275元，不過隨後漲幅收斂，終場上漲20元或1.63%，收在1245元，貢獻大盤指數就有10點。今日三檔權值股加起來，貢獻的漲點就高達106點之多。隨著台積電跳空開高，帶動半導體族群也跟著走高，其中錼創科技-KY、京元電子亮燈漲停，力旺上漲逾3%，濾能、M31上漲逾2%。此外，AI概念股今日也有漲勢，除了京元電子亮燈漲停、來到124.5元，嘉澤上漲逾7%，英業達、迎廣上漲逾4%，緯穎、廣達上漲逾3%，緯創、智邦上漲逾2%。市場上追逐的焦點，還是落在矽光子身上，由於人工智慧（AI）的龐大算力帶來大量的資料傳輸需求，讓半導體產業著重加速傳輸速度，並減少能耗，降低晶片過熱等問題，矽光子具有高頻寬、低功耗、遠距傳輸、低成本等特點，將有助於提升晶片效能。聯鈞盤中一度攻上漲停價211元，再創歷史新天價，終場可惜漲停打開、上漲逾9%。同樣創天價的還有上詮，盤中最高一度來到257元，終場上漲逾5%。其餘個股也有表現，光聖上漲逾5%，明泰漲逾4%，智邦上漲逾2%，華星光上漲逾1%。今日賣壓最重的其中一個就是設備股，均豪下跌逾9%，萬潤、博磊下跌逾5%，昇陽半導體、志聖、穎漢下跌逾4%，友威科、雷科、亞翔、東捷下跌逾3%。中概股也扯後腿，桓鼎-KY慘至跌停價26.3元，益航下跌逾8%，大洋-KY下跌逾7%，台達化、金麗-KY下跌逾6%，中纖、淘帝-KY下跌逾5%。