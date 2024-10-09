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台中市政府為響應節能減碳政策，推動首條共乘計程車路線，今（9）日正式啟航，連結高鐵台中站（台鐵新烏日車站）與高美濕地，來往「雙高」時間自由選，不用受限公共運輸班次，遊客到有「此生必遊景點」美譽的高美濕地，交通方式增加彈性選擇，期待吸引更多國內外遊客，感受台版「天空之鏡」的夕陽餘暉與豐富生態。交通局長葉昭甫表示，共乘模式降低乘客外出成本、免去轉乘，也有機會結識新朋友，增加旅程中的樂趣。交通局今在台鐵新烏日站前廣場舉辦台中市第一條共乘計程車啟動儀式，葉昭甫指出，共乘服務為台中市交通發展重要里程碑，路線特別設計自三鐵共構的高鐵烏日特區，由高鐵台中站（台鐵新烏日站）至高美濕地，推動共乘計程車實踐環保效益，還能減輕每位乘客的外出、旅遊支出，外縣市遊客搭高鐵或台鐵、捷運到高鐵台中站時，即能運用共享移動交通運具，輕鬆抵達旅遊勝地。葉昭甫表示，為鼓勵更多人體驗雙高線共乘服務，凡搭乘前100名付費成功的乘客，將獲得限量台中共乘計程車雙高線通車紀念品，希望帶動國內外遊客多到台中旅遊，增加交通運能提供便利的共乘服務，未來也將視執行成效再擴展更多條共乘路線，甚至是帶狀的交通服務，行銷海線的觀光亮點。負責計程車共乘專案執行的台灣大車隊公司經理張森雄指出，台灣大車隊很榮幸配合市府交通局推動共乘服務，大車隊為深根台中市在地運輸服務的計程車業者，除了傳統的派遣服務外，也善盡企業社會責任，疫情間投入防疫計程車載送服務，同時配合交通局辦理小黃公車、通用計程車等計畫，此次投入計程車共乘計畫，讓遊客搭乘計程車時，享受省時間、省荷包的旅遊經驗，為台中市的觀光交通服務提供節能減碳的運輸方式。交通局說，本次路線由台灣大車隊經營服務，營運時間為上午8時起至19時止，乘車前1-3日請先撥打手機/市話「55688」預約，搭乘人數2人、每人分擔車資560元；搭乘人數3人、每人分擔車資375元；搭乘人數4人、每人分擔車資280元；搭乘人數5人(含)以上、第1、2排者每人分擔車資225元、第3排者每人分擔車資205元，共乘招呼站牌及車輛皆有張貼專屬識別LOGO。