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▲新光金控今（9）日召開股東臨時會，以72.29%贊成票，通過與台新金換股合併案。（圖／新光金提供）

台新金與新光金今（9）日同步召開股東臨時會，也順利通過兩家金控換股合併案。新光金也在會後召開記者會，董事長魏寶生提出3個恭喜與感謝，強調這不僅是股東行動主義進一步展現，更創造金融歷史，在合意併購透過換股可以共同享受利益，這是金融市場沒有的事情，而合併案通過後，接下來就是溝通的開始。新光金大股東、也是新光人壽副董事長洪士琪更強調，新光金與台新攜手山頂會合，不只確立泛新光集團在金融體系的整合，也確立了新光歷史的傳承及浴火重生的未來，這不是結局，而是一個全新的開始。新光金今日股臨會普通股出席率高達85.63%，同時表決以72.29%贊成票通過與台新金換股合併案。董事長魏寶生在會後也與大股東、新壽副董事長洪士琪、新光金董事、也是前董事長陳淮舟、元富證券董事長陳俊宏、新光銀行董事長賴進淵一同召開記者會。魏寶生首先提出3個感謝和恭喜，除要感謝洪士琪，也要謝謝陳董、賴董等銀行、證券的支持，更要謝謝同仁，去年洪副董邀請他加入新光，他感到非常榮幸，去年在股東行動主義下，進入新光服務，這次更是股東行動主義的實現，並一直在創造金融業歷史，透過合意併購、友好合併，在換股之下，共同享受利益，這是金融市場所沒有的事情。對於市場關注「新新併」何時送件金管會 ？魏寶生說，送件時間主要以台新金為主，只是在與主管機關溝通過程中，他認為主管機會會比較建議大家先溝通再送件，當然公平會部分已送件，金管會部分因案子較大、涉及問題也滿多，就他了解，金管會希望先溝通，員工部分，主管機關一定很重視，但合併案要先通過，才能溝通，現在才準備開始，我們也希望能在期限內得到金管會核准。魏寶生強調，原則員工全部留用至少3年，而且只要是員工都一體適用，也有股東在關心這事，要先通過合併案，才可以去溝通，今天合併案通過後，等於是溝通的開始，會跟各子公司充份溝通如何安置，希望大家都留下來，有好多機會讓大家發揮。洪士琪也提到，去年6月9日股東會受到股東大眾的支持，他以「承先啟後、任重道遠」8個字作為承擔責任的開始，踏上了改革的第一步，在經營團隊以及全體同仁都嚴守公司治理，勵行改革，逐漸穩定前進的步伐，也展現初步的成果。16個月後的今天，10月9日新光金股東會作出了具有「時代意義」的決議，以超過85%以上的高出席率以及超過出席股東的2/3，達72%投下贊成票，這代表著新新併是多數股東們的期盼，期望延續新光曾經擁有的輝煌和驕傲，並且要積極的迎頭趕上全球化的激烈競爭。洪士琪還說，「新光金和台新金攜手在山頂會合」，這個成果是雙方歷經了22年的努力，才開創的嶄新局面。這次，不只確立了泛新光集團在金融體系的整合，也確立了新光歷史的傳承及浴火重生的未來，所以它不是個結局，而是一個全新的開始。新光金即將步入下個階段，他期許經營團隊以「浴火重生、團結向前」作為持續努力的目標，每位團隊成員，都將被賦予及承擔更艱鉅的使命和責任，但只要邁開大步、奮勇向前，他也有絕對的信心，在接續公平會及主管機關的認可後，新誕生的「台新新光金融控股公司」，在文化及團隊結合上可以完美融合，創造出屬於台新新光的即戰力。對於抱持不同意見的股東，洪士琪也將釋出最大的善意 ，期待透過更多的溝通，互相包容及諒解，共同為今日絕大多數股東的共同期盼而努力，因為只有在團結合作的共同努力下，所有的客戶、員工、股東，以及最重要的社會大眾的權益，才能獲得最大的實現和保障，這也將讓我們享受更長遠、更美好的整合綜效和利潤分享，未來新光金也會秉持著創辦人吳火獅先生「取之於社會，用之於社會」的精神，為社會帶來安穩和堅定的力量，這是我們的責任，也是主管機關的期許，相信更是社會大眾共同的期盼。