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▲「超狂方格」是時下熱門的多人同樂遊戲選項，相當受到歡迎。（圖／義享時尚廣場提供）

為了提供消費者購物之外的新鮮體驗，義享時尚廣場引進獨家運動潮玩品牌「超狂方格」，藉由光束、方格與光源交織出四大互動性主題場域，提供由易至難的挑戰性遊戲體驗。在各個場域中都配備有先進的互動技術，能實時感應玩家動作，想要成功挑戰不僅需要體能與反應，也考驗著團隊合作默契與策略運用，成為時下熱門的多人同樂遊戲選項，相當受到歡迎。位於義享時尚廣場5F的「超狂方格」共設有四個各具特色的遊戲主題場域，分別可提供2至6位玩家一起同場玩樂，每個房間也都有多達數十種的難度關卡，讓玩家可以根據自身實力選擇挑戰。在「踩格子」場域中，地上的方格及牆上的圓鈕會依一定的規律性顯示，玩家必須要在踩熄指定顏色方塊的同時避開特定色來完成闖關，是年齡受眾最廣、同時也是最受歡迎的項目。在「惡魔之眼」場域中，引入日前火紅的魷魚遊戲123木頭人概念，玩家要在有限的時間中完成如數字或英文排序等指定任務，並在惡魔之眼發出雷射光前躲進柱子後方才能完成挑戰，是相當考驗反應及體力的益智性項目。「穿越光束」場域則是模擬電影不可能的任務中的場景，玩家要在佈滿雷射光束的房間中，或蹲或趴或跳來穿越抵達另一端，如同特務般輕巧地完成任務。另外還有「點光源」場域，裡面的光點會如同電流般移動，玩家必須要趕在光點抵達前完成點與點的連結來完成任務，隨著關卡的推進速度還會逐漸加快，也是挑戰自身靈敏度的有趣關卡。為了同迎義享時尚廣場週年慶(至10月13日止)，5F 超狂方格也於即日起至10月31日止，推出壽星專屬優惠活動，凡九月及十月壽星於現場出示身份證件購買50分鐘「超狂局」遊戲時間，即可再加贈20分鐘「輕量局」。