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位於台北市第二殯儀館對面的黎元停車場大樓，原本擁有圖書館、區民活動中心與超市等公共設施，但北市府卻規劃改建為「禮儀大樓」，盼也能吸納原本在一殯周圍的殯葬業者使用，不過卻引發當地反彈，超過2千人連署反對，甚至當地議員不分朝野，都要求北市府暫緩。藍營議員鍾沛君更嗆，即使他是執政黨議員也不會支持，且若民眾要上街抗議，他也在所不辭。鍾沛君說，殯葬設施不應建立在原有居民委屈之上，為了亡者造成生者不便與抗爭，這絕對是本末倒置，要求原地重建圖書館、社福機構及活動中心，並指派一位副市長專案督導殯葬園區進度，而在沒有取得多數民意支持之前，絕對不變更殯葬用地。國民黨台北市議員楊植斗說，一殯拆除後，二殯吸收台北市所有的殯葬業務除了交通的影響，相關業者也進駐到里內，在住宅區直接進行禮儀行程，住戶容忍至今，只希望市府能重視在地發展，多爭取一些民生設施，結果原先規劃為社福丶機關用地的土地，竟要讓殯葬業者進駐，成為禮儀大樓，地方已經大反彈，沒有人願意幫市府背書。國民黨台北市議員王欣儀說，市府應該要想辦法突破，尋找其他合適場地，取得地方共識來興建，以徹底解決非法殯葬會館林立於住宅區等問題。議員曾獻瑩說，禮儀大樓可考慮另擇地點，遠離住宅區，以減少對民眾生活的影響，新任副市長張溫德就是都市計畫專家，應協助規劃，充分聽取居民意見。社民黨議員苗博雅也呼籲蔣萬安懸崖勒馬，不要漠視六張犁居民權益，應該審慎考慮市政決策對當地居民生活品質的影響。