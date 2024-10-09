我是廣告 請繼續往下閱讀

為了振興花蓮觀光，農業部自7/1到10/31間發放70萬份、每份面額250元的農粉幣，不過，因受到颱風及豪雨影響，截至目前為止，僅發出44萬張，執行率約62%，距離發放期限僅剩下最後3週。因此，農業部表示，擬將農粉幣發放期限從10月底延長到11月底，最晚兌換時間延後到12月中。農業部自7/1到10/31發放70萬張250元面額的農粉幣，領取方式有2種，第1是到花蓮遊玩，並以手機定位即可領幣使用；第2則是指定電商平台消費滿千元送1張，農粉幣必須到11月底前到花蓮店家進行實體消費核銷。有立委在立院經濟委員會關心農粉幣發放情況，對此，農業部長陳駿季表示，原本預計發放70萬份，目前已經發出44萬張，執行率約6成多，考量到發放進度，針對第2類領取對象，也就是透過電商平台領券管道，擬延長發放與兌換期限。農村發展水保署長李鎮洋說，擬將電商平台的領券期限從10月底延長至11月底，兌換期間則從11月底延長至12月中，近日就會正式公告。