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▲小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓投資運偏財運大旺。（示意圖／Shutterstock）

明（10）日為雙十節，不只是國慶日，也象徵圓滿。命理專家小孟老師就透露，在雙十節當天，可以透過3個方法開運，有機會一整年財氣興旺，甚至得到理想中的愛情。而隔天11日為中壇元帥三太子的生日，小孟老師也點名3生肖會受到三太子加持，桃花、貴人運跟著起飛。1.雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，接下來有望一整年財氣興旺。小孟老師也表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架後再喝下，便能得到天神的加持。2.若想要求偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓投資運偏財運大旺。3.至於渴望得到桃花、想要求十全十美感情的人，小孟老師提醒，可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想喜歡類型，或者現在愛人的臉就能讓感情運大旺，說不定有機會得到理想中的愛情。屬兔人能夠增旺桃花，提升個人魅力，讓異性更想要你靠近。屬猴人能夠化解官司訴訟，小人糾纏，遠離口角是非。屬蛇人能夠提升貴人運，得到他人幫助，讓自己左右逢源，在各方面更上一層樓。其他生肖也可以誠心禮拜三太子，祈求慈輝光降，庇佑平安。