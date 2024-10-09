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▲同盟三路至大順三路綠園道（含71期重劃區），在山陀兒颱風中約有400餘株樹木倒伏。（圖／高市府地政局提供）

▲國軍弟兄協助加速進行災後清理工作。（圖／高市府地政局提供）

高雄市同盟三路至大順三路綠園道(含71期重劃區)的樹木傾倒，山陀兒颱風災後市府團隊全力展開復原工作，已於10月8日下午全面完成樹木扶正及環境清理作業，市容恢復如常。此次山陀兒颱風於高雄小港登陸後，伴隨15級以上強風及大雨，造成市內多處路樹傾倒，對道路通行造成嚴重影響。副市長林欽榮於10月6日下午在地政局長陳冠福及土開處處長李文聖陪同下，前往鐵路地下化園道視察樹木扶正及環境清理作業，要求在最短時間內恢復園道容貌。根據地政局的統計，同盟三路至大順三路綠園道（含71期重劃區），全長約計3.7公里，在山陀兒颱風中約有400餘株樹木倒伏。地政局共計派遣12部大型施工機具、40餘名施工人員及國軍弟兄100人等，協助工務局公園處加速進行災後清理工作。針對倒伏的樹木，相關單位以扶正為主要處理原則，僅在樹木受損或斷枝嚴重的情況下進行移除，確保環境整體的美觀和安全。此次復原工作由地政局及其所屬廠商、工務局公園處共同協作，確保作業的順利進行。所有樹木扶正作業已於10月8日下午全面完成，並迅速恢復該區域的市容。