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晶圓代工龍頭廠台積電今（9）日盤後公布9月財報，營收年增39.6%，創歷史單月營收次高；第三季營收年增38.96%，超越財測高標、創下單季歷史新高。台積電9月營收約為新台幣2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，創歷史單月營收次高；第三季營收為新台幣7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標的7540億元，創單季歷史新高。至於累計前9月營收約為新台幣2兆258億4700萬元，較去年同期增加31.9%，創同期新高，也優於市場預期。台積電先前也預估，第三季營收將約224到232億美元，換算新台幣7280億元至7540億元，相較今年第二季美元營收208.2億美元，將季增7.6%-11.4%，平均季增9.5%。不過美元數據尚未公佈布，但法人認為達標沒問題。台積電預估第三季受惠產能利用率提高及成本持續改善，毛利率約53.5%-55.5%，營業利益率約42.5%-44.5%，雙率皆可望較上季53.2%、42.5%持續攀升。台積電董事長暨總裁魏哲家日前表示，今年預期全球半導體市場，不含記憶體，將有雙位數成長；看好AI需求和手機銷售持後成長，外加台積電先進的3奈米和5奈米製程的助攻，今年將是成長力道強大的的一年，因此，他也調高整全年成長率至20%。市場也關注台積電將在下周10月17日舉行的第三季法人說明會，將會以線上方式召開，台積電日前公告，法說會將公布公司2024年第三季財務報告及2024年第四季業績展望。