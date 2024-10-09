職棒在台北大巨蛋的元年湧入逾78萬人次，加上兩場明星賽62354人、兩場熱身賽36228人，本季在大巨蛋的中職相關賽事已吸引超過88萬人次進場，相當驚人，連國慶晚會也在大巨蛋舉辦。不過國民黨台北市議員鍾沛君質疑，身障者位置設計不佳。
鍾沛君說，大巨蛋從去年11月取得使用執照，歷經測試賽，職棒球季，與五月天演唱會，台北市民期盼了超過30年的超大型室內場館總算關關難過，關關過。但美中不足的是，他接到了身障朋友陳情，好不容易進場，卻不知道是觀球？還是觀屁股？吶喊，是為誰吶喊？
鍾沛君說，上週六晚上，在旗海飛揚，精彩滿點的國慶晚會中，輪椅觀眾席的視野，全部被前排站立觀眾黨住，身障者來了等於沒來。不但感覺不受尊重，甚至是法定權益被侵害了！因為根據內政部頒布的《建築物無障礙設施設計規範》規定，「輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。」
鍾沛君說，理解若表演或賽事的性質較動態，觀眾不時會有高舉雙手或起立。無意將這議題，導向觀眾的素質或反應，而是輪椅席的階差，在設計時就該考量情境，而非單純以坐姿評估視線角度是否受到遮蔽。
鍾沛君說，文化部主導興建的台北流行音樂中心，也曾因二樓輪椅席未考量完整舞台設計範圍，席位視野為三樓底板遮蔽，遭到監察院糾正。台北市的各種展演場地，若觀眾常以站立方式觀賞活動者，自然也應該以此考量，盤點檢討輪椅席的位置設計，才算符合建構無障礙環境，與文化平權的精神。
資深媒體人黃揚明留言說，站立應援本來就是職棒文化的一環，建議把熱區的身障座位區加高，不然就是熱區不賣身障票。
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鍾沛君說，上週六晚上，在旗海飛揚，精彩滿點的國慶晚會中，輪椅觀眾席的視野，全部被前排站立觀眾黨住，身障者來了等於沒來。不但感覺不受尊重，甚至是法定權益被侵害了！因為根據內政部頒布的《建築物無障礙設施設計規範》規定，「輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。」
鍾沛君說，理解若表演或賽事的性質較動態，觀眾不時會有高舉雙手或起立。無意將這議題，導向觀眾的素質或反應，而是輪椅席的階差，在設計時就該考量情境，而非單純以坐姿評估視線角度是否受到遮蔽。
鍾沛君說，文化部主導興建的台北流行音樂中心，也曾因二樓輪椅席未考量完整舞台設計範圍，席位視野為三樓底板遮蔽，遭到監察院糾正。台北市的各種展演場地，若觀眾常以站立方式觀賞活動者，自然也應該以此考量，盤點檢討輪椅席的位置設計，才算符合建構無障礙環境，與文化平權的精神。
資深媒體人黃揚明留言說，站立應援本來就是職棒文化的一環，建議把熱區的身障座位區加高，不然就是熱區不賣身障票。