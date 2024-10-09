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▲環境部「循環四寶」外星寶寶2.0+前進雲林國慶焰火市集。（圖／環境部）

為促進大型活動落實資源回收再利用，環境部資源循環署特別帶著重新打造的外星寶寶2.0「循環四寶」，前進2024雲林國慶焰火市集，推廣日常生活、大型活動實踐資源回收的重要性。「循環四寶」外星寶寶2.0在國慶焰火市集中與民眾展開一場有趣的躲貓貓遊戲，四位可愛的環保大使化身成打卡看板，悄悄躲在市集的各個角落，等待細心的民眾發現。找到兩位外星寶寶的幸運兒不僅能獲得特別獎勵，上傳合影照片並完成打卡，就能獲得限量禮品，這個創意十足的互動方式，除鼓勵民眾探索市集的每個角落，同時加深對環保議題的關注，參與大型活動同樂之外，更不能忘記隨手做環保的好習慣。環境部資源循環署的LINE@官方帳號將在國慶當天推出限時測驗抽輪盤小遊戲，讓無法到場的民眾也能共襄盛舉。資源循環署希望今年的國慶，不只要「歡」慶，更要「環」慶！透過有趣的互動遊戲，喚起大家對日常生活中資源回收的重視，每個人的小小行動，都能為地球帶來巨大改變。特別是在參與大型活動時，更要謹記減少垃圾、做好回收的重要性。資源循環署長賴瑩瑩表示，除了做好資源回收外，源頭減量工作也不可少，市集中常見的垃圾包括：免洗餐具紙容器、鐵類、鋁類、玻璃類、塑膠類等，這些都是可回收項目；同時，鼓勵民眾逛市集之餘自帶環保杯、自備餐具，養成「自備、重複、少用」新觀念，逐步推動減少使用及循環使用。回收免洗餐具，記得做好「清、分、疊」步驟。資源循環署呼籲讓我們在慶祝國家生日之際，也為環保盡一份心力，共創更美好、更永續的未來！民眾可隨時關注資源循環署臉書及LINE@官方帳號，獲取最新活動資訊。