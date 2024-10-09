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國民黨今（9）日舉行立法院第11屆第2會期黨團幹部佈達授證典禮。國民黨立主席朱立倫在致詞時，特別向藍委喊話，明年總預算台電部分要補貼2000億元，這代表每家每戶要付出21000多元，國民黨作為負責任在野黨，絕不允許這樣浪費。國民黨中央今天舉行立法院第11屆第2會期黨團幹部佈達授證典禮，就職幹部包含黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔等8人。朱立倫提及，立法院是國人最重視最矚目的民意機構，也是整個國內的政治中心，國民黨是最大黨團，就要發揮最大黨團的戰力，代表民意監督政府，尤其是對於民眾關心的福國利民法案、預算，一定支持通過，再次強調，民眾關心的福國利民法案、預算，國民黨一定支持通過。朱立倫也說，這會期是重要的預算會期，國民黨秉持立場很清楚，行政院依法編列預算，尊重國會決議，重視民眾需求編列總預算，相信最快速度在韓國瑜的帶領下，朝野發揮智慧，最重要的，卓榮泰必須展現誠意，面對國會，問題就會迎刃而解。朱立倫也說，接下來審查預算，福國利民的預算不但全力支持，而且一定要通過，但任何浪費公帑、濫用民脂民膏，甚至會產生重大弊案的預算，一定嚴格監督，該砍、該刪、該凍絕不手軟，民眾賦予的職責，將浪費明確指出。朱立倫也特別點名，至於明年總預算台電部分要補貼2000億元，每個國民付出將近9000元，每家每戶要付出21000多元，「問一下全民，願意付21000多元給台電嗎？」台電過程中過去這幾年已經漲了將近4成電費，是錯誤能源政策造成，持續下去只會更嚴重，缺電、漲電價，更會造成物價飛漲，補貼不是今年，明年、後年要繼續嗎？朱立倫說，強力要求這2000億作為真正福國利民的重要政策，包含民眾最關心的孩童學校老舊教室的整修、弱勢孩童營養午餐，健保點數可以符合基層醫療跟護理人員需求，還有老年人健保補助等等，「我也不客氣說，這些加起來還不到2000億元」。朱立倫再指，還有收買媒體做大內宣，或綠媒專用文宣預算要嚴格審查、刪除、代表民意強力監督，這是立法院責無旁貸的職責，今天特別透過黨團幹部交接讓大家清楚知道，國民黨作為負責任在野黨，站在民意這邊，福國利民預算跟法案一定通過，最大誠意全力支持，但浪費公帑、不當、不應的作為，民意也不允許這樣浪費。