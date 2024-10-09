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鄰里長為地方重要基層幹部，十年前由胡志強前市長率六都之先，提高交通補助費到2,000元，十年過去民生物價年年漲，雞排也從平均一片35元的小吃銅板價，翻倍成為100元可能都買不到。市議員林祈烽今特別在市議會質詢時，準備一袋白米轉贈給市長及民政局長，請市府有關單位吃米要知道米價，不要讓鄰長們再等下一個十年。現場市長盧秀燕微笑婉拒，這包白米也由民政局局長吳世瑋代收，請吳世瑋看到這包白米，就要想到基層相當辛苦。林祈烽指出，2014年由市長胡志強拍板定案的鄰長交通補助費調漲，從每月1,000元調整為2,000元，到現在十年過去了，桃園市的交通補助費是2,500元，屬六都最優，台中市僅與台北市、高雄市並列中段班而已，完全無視這十年間的物價漲幅，希望透過現場的一包白米「拋磚引玉」，呼籲盧市長要「吃米要知米價」，讓鄰長的交通補助費隨物價逐步調升。民政局表示，市府提供鄰長相關福利除交通補助費外，尚有文康活動經費、團體平安保險、新聞及相關資訊取得補助費等，每人每年補助為32,700元，桃園市則是34,740元，為六都第二。但市府體恤鄰長終年辛勞辦理為民服務工作，將綜合考量市府財政狀況後，積極爭取預算，以提升鄰長福利。林祈烽強調，盧市長眼看即將進軍中央，應該要率全國之先，我們台中市要贏過桃園市應該不會太困難，若一次性調漲到3,000元有困難，至少也要階段性來調整，這十年來物價漲了多少，市府不能沒有作為，里鄰長在防疫期間被市府譽為防疫英雄，現在遇到要調漲補助，就說要再研議看看，不知道還要讓這些英雄等多久？市長盧秀燕說，鄰長幾乎算志工性質，物價一直在調，如果有能力、有預算當然全面來調整，這也是她的願望，調整過程中也要考慮哪個領域先加碼。吳世瑋也補充，台中市一年提供給鄰長的補助為32,740元，桃園市則是34,000元，雖然桃園市福利最優，但台中市相較不會太差。林祈烽也提到，身為今年度民政委員會的召集人，特別想向市長請命，有關百戶以上的新社區大樓，是否可以由都發局核發始照的同時，直接報請民政局增聘新鄰長員額，一起協助里長服務社區？面對同酬不同工的困境，就算里長希望增聘鄰長來分攤工作，各區公所也僅能在遴聘總量做調整，幾乎都是讓里長自行調派，甚至替換掉透天厝多的資深鄰長，根本是讓里長怎麼做都被罵，請民政局優先增鄰改善，解決鄰里長的兩難困境。