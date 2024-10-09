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今年7月，27歲法國籍女子DIACK受到販毒集團指使，在泰國將海洛因、古柯鹼、大麻等毒品藏在自己的下體、內衣夾層中，搭乘班機運毒來台，企圖在高雄機場闖關，不過我國警方已經接獲線報，法國正妹在入關時當場逮捕，檢方偵辦後依毒品罪起訴。檢方指出，今年7月30日，27歲法國籍女子DIACK與販毒集團接觸接受指示，前往泰國曼谷與集團成員碰面，拿了4包海洛因，其中2包藏在陰道內，另外2包海洛因及2包古柯鹼和1包大麻，則放在內衣夾層中，同日下午4點多，再從泰國搭機返回小港機場，不過他們行徑早已被警方掌握，等DIACK一地落，就當場將逮捕。檢警偵辦時，DIACK坦承犯行，並於偵查中自白，高雄地檢署今天依運輸一、二級毒品罪嫌將她提起公訴，另考量她認罪，建議法官若DIACK也於審理中自白，可減輕其刑。