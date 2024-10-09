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屏東縣東港安泰醫院在颱風山陀兒期間發生火警造成多人死亡，民眾黨立委吳春城今（9）日在立法院質詢時稱讚該院榮譽院長、國民黨立委蘇清泉扛責，並要求衛福部長邱泰源一起向蘇鞠躬致敬。對此，民進黨立委洪申翰痛批，肇因和責任歸屬也還未明，就巴著國民黨立委的大腿，荒謬到無以復加。立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請邱泰源就「我國人工生殖法制化作業進度」議題進行專題報告，並備質詢。吳春城質詢時表示，蘇清泉不但扛起責任，還坐在這處變不驚主持會議，這是仁者和勇者的精神，隨後並向蘇鞠躬敬禮。對此，洪申翰在臉書批評，吳春城竟向蘇清泉「鞠躬致敬」，「太惡劣了吧！吳春城，你確定安泰醫院院方一點責任都沒有嗎？」洪申翰直言，當很多家屬在悲痛的情緒當中，相關的補償措施都沒有到位，肇因和責任歸屬也還未明，「你就巴著國民黨立委的大腿，還說『仁者、勇者的精神、辛苦了』荒謬到無以復加！」