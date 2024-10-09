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聖地牙哥教士隊今（9）日在大聯盟分區系列賽G3以6：5擊敗洛杉磯道奇隊，系列賽取得2：1領先，教士隊強打Fernando Tatis Jr.這一場比賽敲出關鍵兩分砲，個人本季季後賽全壘打數來到4發，OPS高達1.970，可說是今年大聯盟季後賽進行至今，打擊狀況最火熱的打者。道奇隊這一場比賽有一個好的開始，Mookie Betts終結季後賽連續22打數沒有安打的紀錄，敲出1發陽春砲，幫助球隊先馳得點。但在2局下他們卻連續發生失誤，讓先發投手Walker Buehler連丟6分，被打下大局。雖然道奇3局上靠著Teoscar Hernandez的滿貫砲追趕上來，也難以挽回頹勢，終場以1分之差輸球。教士隊強打Fernando Tatis Jr.此役表現相當關鍵，他在第2局補上關鍵兩分砲，讓Buehler多丟2分，如果少了這一擊，最終道奇隊或許就能後來居上也說不定。雖然樣本還不夠多，但Tatis生涯季後賽數據相當出色，11場比賽共49打席，敲出17支安打，6支全壘打和12分打點，還有8次保送，打擊三圍 .425／.531／.975，OPS高達1.506。今年他的表現也相當精采，根據MLB.com記者Sarah Langs報導，在大聯盟史上單季季後賽前5場比賽中前5名的OPS值（最少20打席）分別為：2015 Colby Rasmus: 2.0952024 Fernando Tatis Jr.: 1.9702007 David Ortiz: 1.9362020 Randy Arozarena: 1.886目前季後賽3戰，Tatis已經敲出10支安打，其中有4支全壘打，而史上單季季後賽前5場比賽可以打出「10+安打，4+全壘打」的球員僅有今年的Tatis，以及2004年的傳奇強打Carlos Beltran。相較之下，道奇隊日籍強打大谷翔平在系列賽首戰之後，近兩場的表現有些沉寂，出賽3場，共計13打席，僅敲出3安打，1發全壘打和3分打點，打擊三圍.231／.231／.462，OPS為.692。