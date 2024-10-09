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▲南投縣長許淑華表揚縣內50年以上佳偶，大方的幽自己一默。（圖／南投縣政府提供，2024.10.09）

南投縣長許淑華今天表揚縣內50年以上金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶，盛讚夫妻互相包容、扶持走過50年以上歲月，是百年修來的福份，得獎者都是大家的榜樣。感情狀態屬於「穩交」的她，不忘幽自己一默，笑稱自己迄今未婚，照這樣下去，可能與婚姻楷模的獎項無緣了！南投縣政府為表達對結婚50年以上的佳偶尊重與敬意，分2梯次在九族文化村舉辦表揚大會，今年結婚滿50年的金婚夫婦有838對、60年鑽石婚378對、70年白金鑽婚夫妻49對，總計1,265對楷模夫妻。國內9名女性縣市首長之中，扣除停職中的新竹市長高虹安，僅選美出身的許淑華未曾結婚，地方都知她和相交多年的潘姓男友感情穩固。今（9）日許淑華致詞時表示，現今社會普遍趨於晚婚，離婚率也有逐年升高情形，夫妻互相包容、互相扶持走過50年以上歲月實屬難能可貴，是百年修來的福份，在座者可說是年輕一輩的模範及榜樣，因此特別在九族文化村表揚，期盼以楷模為師、弘揚敬老精神，讓社會更祥和良善，並祝福每位夫婦恩愛逾恆。東方女性容易被長輩關心婚姻問題，48歲的許淑華若想領獎，最快要98歲以後！她也不忘當眾幽自己一默，表示未婚的她繼續這樣下去，可能與婚姻楷模的獎項無緣了！