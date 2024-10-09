我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市長謝國樑罷免投票將在本週末10月13日登場。國民黨基隆市黨部公布，前一晚12日晚上六點半將舉行造勢晚會，藍營大咖包含國民黨主席朱立倫主席、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人都會出席。據了解，雖然沒有列入出席名單，但立法院長韓國瑜確定出席造勢活動。國民黨基隆市黨部稍早宣布，將於10月12日（星期六）晚上六點半，在安樂路一段麵粉廠舉行「守護基隆，守護國會」造勢晚會盛大造勢。國民黨基隆市黨部提及，該場造勢晚會將邀請國民黨立委王鴻薇、謝龍介擔任主持人，還有朱立倫、馬英九、蔣萬安，新北市長侯友宜、桃園市長張善政，國民黨立委羅智強、林沛祥等人蒞臨現場，與大家一起「守護基隆，守護國會」。同時，也歡迎支持民眾黨的小草，一同共襄盛舉，參加「守護基隆 守護國會」造勢晚會。不過，外界關注的藍營人氣王、立法院長韓國瑜並未列入本次造勢晚會出席名單。據了解，由於罷免案攸關未來民進黨要推動的大罷免潮，最終韓國瑜思考再三後，仍決定出席造勢活動。