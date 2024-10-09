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颱風「山陀兒」上週席捲全台，重創高屏、東北部地區，對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（9）日表示，他要感謝第一線工作人員的協助，進行搶修和災後復原的工作；他也呼籲，保護國人生命財產安全，是朝野政黨共同的目標，希望治水預算能夠盡速審議，讓地方政府盡快得到經費。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德在會中指出，上週「山陀兒」從高雄登陸，在外圍環流及東北風輻合效應的影響，對高屏以及東北部地區，帶來強大的豪雨，也造成了災情。賴清德提到，他要感謝第一線工作人員的協助，進行搶修和災後復原的工作，讓民眾的生活可以陸續恢復正常，面對氣候變遷的挑戰，需要地方和中央攜手合作，政府在明年度的中央政府總預算，將整體治水預算提高到551億元，比今年度增加超過百分之40。賴清德表示，中央會以跨部會合作的方式，和各縣市政府同心協力，根據不同水系、河川的特徵，制定治水計畫，進行系統性的治水，防範瞬間雨量超過保護標準造成的災害。賴清德強調，保護國人生命財產安全，是朝野政黨共同的目標，希望治水預算能夠盡速審議，讓地方政府盡快得到經費，讓治水工程順利推動。此外，賴清德提到，就在幾天前，黑豹旗全國高中棒球大賽，已經開打，共有213支隊伍參賽，創下歷史新高，這幾年來，黑豹旗有越來越多女性參賽，這屆更首度增設女子組賽事，共有10隊報名，總計263位女性球員，並有14位女性教練。賴清德呼籲，希望國人朋友，能一起關注同學們在賽場上的表現，並為他們加油打氣，這週五，10月11日是「台灣女孩日」，民進黨一直在努力，打造可以讓每位女性都不受性別束縛，自由、勇敢追求自我的台灣社會，像是黑豹旗的女性球員和教練，都是追求自我，在賽場上發光發熱，他也要邀請大家關注；他強調，會持續打造性別友善的環境，讓所有人都能生活在更加平等、多元、包容的社會。賴清德提到，這週五也是重陽節，政府將推動「長照3.0」，透過增加服務據點和內容等政策，來提供長輩更好的照顧，也預祝所有長輩平安健康，重陽節快樂，他也請各地方黨部，能夠對民進黨的高齡黨員給予關懷、問候。