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台北股市今（9）日終場上漲47.69點或0.21%，收在22659.08點，日K拉出一根長上影線，成交量為4070.46億元；其中三大法人合計買超141.42億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由賣轉買」買超133.01億元；投信「連5買」，今日買超21.48億元；自營商（自行買賣）「連2賣」賣超13.07億元，合計三大法人買超141.42億元。美國股市昨日在科技股領軍之下，四大指數全數走高。連帶激勵台北股市今日開在盤上，以22637.17點開出、上漲25.78點，盤中最高一度來到22885.95點，不過午盤過後賣壓湧現，終場漲點收斂到47.69點或0.21%，收在22659.08點，日K拉出一根長上影線，成交量為4070.46億元。不同於大盤走高，中小型股今日表現疲軟，呈現開高走低，櫃買指數終場下跌1.83點或0.68%，收在267.95點，日K連2黑、並且失守5日、10日線，成交量為1323.84億元。電子交投氣氛回溫，電子成交比重回到7成以上。而帶領大盤走高的主要功臣不外乎還是權值股。下周將召開法說會的台積電今日漲勢強勁，跳空開高上漲20元、以1030元開出，盤中最高一度來到1035元，不過尾盤漲幅收斂，終場上漲10元或0.99%，收在今日最低價1020元，日K結束連2紅，貢獻大盤指數就有76點，也就是說扣除台積電的漲點，台股其實主要還是走跌的；今日是鴻海科技日的第二天，昨日鴻海股價並沒有走高，但今日市場就還他公道了，以198元開出，盤中最高站上200元整數關卡，終場則是上漲5元或2.58%，收在199元，距離200元只差一步，日K結束連2黑，貢獻大盤指數就有20點；今日推出新款旗艦行動晶片「天璣9400」的聯發科，早盤一度來到1275元，不過隨後漲幅收斂，終場上漲20元或1.63%，收在1245元，貢獻大盤指數就有10點。今日三檔權值股加起來，貢獻的漲點就高達106點之多。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、矽統、映泰、鴻海、中石化；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、上詮、矽統、聯鈞。