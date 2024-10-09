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▲唐振剛想演殺人犯。（圖／米珞安）

黃尚禾、唐振剛都是十月的壽星，今（9）日經紀公司特別幫兩人安排慶生會，兄弟倆的秘密空間首度公開，對於一路上陪伴的影迷，慶生會上黃尚禾感性地說，「超感謝你們每一個人！讓我感受到很多的溫暖和提醒了我努力的初衷。」目前和老婆李千娜忙於育兒的他，許願將來能演個爸爸角色，而李千娜還貼心地約了好友們打牌慶生，讓他好感動。被問到今年的生日願望，唐振剛說：「希望我和我愛的朋友、家人們都身體健康，也希望今年在工作上能更多的突破和成長。」慶生活動上除了影迷溫馨打氣以外，兩個人也各自分享了最近的工作計畫，被問到有沒有最想挑戰的角色，唐振剛說：「我很想挑戰演出囚犯或殺人犯，其實一直以來都很想嘗試跟我外表或大家印象中的小剛完全反差的角色戲路，也希望可以繼續自我精進擴張角色的各種可能性。」黃尚禾今年生日有兒子陪伴，老婆李千娜找了很多好朋友一起打牌放風，今年生日願望也與兒子有關：「希望兒子好好健康的長大，大家可以多找我演戲，奶粉錢很需要更努力啊。」今年黃尚禾也會有新作品推出，是由修杰楷擔當製作人，與賴雅妍、王傳一、張軒睿、曾莞婷合作的《秘書俱樂部》，《角頭》影集或其他相關計畫，也準備慢慢跟大家見面。被問到還有什麼角色希望可以挑戰？他表示：「父親！可能我自己剛對於這樣的身分還持續成長和探索，但這樣的角色其實一直不是我給大家的印象！就算看起來比較兇狠，但其實也可以很溫柔。」