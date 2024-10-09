我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院司法法制委員會今（9）日初審原民立委高金素梅、鄭天財提案的《原住民族委員會組織法》修正草案，要求原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任，民進黨立委反對，但表決時仍不敵藍白立委聯手，修正草案初審通過，但須朝野協商。特別的是，今表決時，民進黨團總召柯建銘並不在場。總統賴清德上月底在民進黨中常會下令，立院黨團為作戰第一線，黨籍立委在委員會、院會與程序委員會黨團成員需全勤參與。今天司法法制委員會與內政委員會聯席審查法案，重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職。民進黨立委認為，不應特別區分主委是山地原住民或平地原住民，這樣是搞分化，且內閣的人事權不應立法限縮；此外，被聘用的委員是經過相當的遴聘程序，也有其代表性與專業性，希望大家不要用酬庸來看待，且站在照顧原住民的立場，合理的薪酬該給就給。不過藍白立委堅持修法。民眾黨立院黨團總召黃國昌原，原民會16位委員一年要花國家2200萬元，且在7月的審查會議上，連履歷表都不用交，這會不會太離譜？甚至還有執政黨立委的助理、服務處處長等擔任委員，他堅持修法改為無給職，若有人反對，他堅持一定要表決。隨後藍白提議暫停討論，並針對條文進行表決。但民進黨司法法制委委員會與內政委員會立委幾乎都到齊，反而獨缺柯建銘。表決結果，藍白11票、綠營9票，初審通過修法，不過仍需保留朝野協商。