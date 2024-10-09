大谷翔平接班人現身？一位17歲的日本高校生森井翔太郎，近日在近日在媒體間形成話題，因為他和目前活躍於洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平一樣，擁有「二刀流」身手。森井翔太郎主要鎮守游擊，高中累計敲出45轟，且球速最快可以來到153公里，根據多家日本媒體報導，森井翔太郎已經7支大聯盟球隊關注，並據傳有望加入奧克蘭運動家隊，並藉此展開旅美生涯。
二刀流17歲大物 最快球速153
根據日本媒體《日刊體育》的報導指出，目前就讀升學名校桐朋高校的森井翔太郎，現年17歲，身高184公分、88公斤、右投左打，主力鎮守游擊，高中累積敲出45支全壘打。重要的是，在「二刀流」轉換投手身份時，森井翔太郎最快球速可以來到153公里，在投、打兩端都有相當高的成長空間。
值得一提的是，大谷翔平在就讀花卷東高等學校時，高二能夠投出時速151公里的直球，而到了高三更是在夏季甲子園預賽中，飆出打破當時紀錄的160公里火球。因此以相近年齡來看，森井翔太郎確實有往投手發展的潛能。
出國點燃旅美夢 運動家有望得手
報導中寫道，森井翔太郎之所以沒有選擇繼續在日本升學，是因為懷有前進大聯盟的夢想。並且，今年9月和父母一同前往美國，在參觀美職球隊的比賽、訓練設施，甚至是小聯盟的比賽後，便下定決心，若能夠和美職球隊簽約，就展開旅美生涯。
根據多家日媒報導，目前已有7支MLB球隊加入爭奪他，且又以加盟運動家的可能性為最高。雖然距離成為大谷翔平一般等級的球星，森井翔太郎還需要花費不少時間磨練，但若成功簽約赴美，勢必也將吸引不少外界關注。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體《日刊體育》的報導指出，目前就讀升學名校桐朋高校的森井翔太郎，現年17歲，身高184公分、88公斤、右投左打，主力鎮守游擊，高中累積敲出45支全壘打。重要的是，在「二刀流」轉換投手身份時，森井翔太郎最快球速可以來到153公里，在投、打兩端都有相當高的成長空間。
值得一提的是，大谷翔平在就讀花卷東高等學校時，高二能夠投出時速151公里的直球，而到了高三更是在夏季甲子園預賽中，飆出打破當時紀錄的160公里火球。因此以相近年齡來看，森井翔太郎確實有往投手發展的潛能。
出國點燃旅美夢 運動家有望得手
報導中寫道，森井翔太郎之所以沒有選擇繼續在日本升學，是因為懷有前進大聯盟的夢想。並且，今年9月和父母一同前往美國，在參觀美職球隊的比賽、訓練設施，甚至是小聯盟的比賽後，便下定決心，若能夠和美職球隊簽約，就展開旅美生涯。
根據多家日媒報導，目前已有7支MLB球隊加入爭奪他，且又以加盟運動家的可能性為最高。雖然距離成為大谷翔平一般等級的球星，森井翔太郎還需要花費不少時間磨練，但若成功簽約赴美，勢必也將吸引不少外界關注。