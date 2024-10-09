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大谷翔平接班人現身？一位17歲的日本高校生森井翔太郎，近日在近日在媒體間形成話題，因為他和目前活躍於洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平一樣，擁有「二刀流」身手。根據日本媒體《日刊體育》的報導指出，目前就讀升學名校桐朋高校的森井翔太郎，現年17歲，身高184公分、88公斤、右投左打，主力鎮守游擊，高中累積敲出45支全壘打。值得一提的是，。因此以相近年齡來看，森井翔太郎確實有往投手發展的潛能。報導中寫道，森井翔太郎之所以沒有選擇繼續在日本升學，是因為懷有前進大聯盟的夢想。並且，雖然距離成為大谷翔平一般等級的球星，森井翔太郎還需要花費不少時間磨練，但若成功簽約赴美，勢必也將吸引不少外界關注。