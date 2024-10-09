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▲國慶日、週五水氣較少，降雨趨緩，週末水氣回歸，北東有雨勢再起，而中南部整週都是午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

台灣東方海域在週一（10/7）出現的「熱帶性低氣壓」，（國際命名：barijat，美國提供，原意為「沿岸受風浪影響」）中央氣象署預估，百里嘉颱風路徑將朝北方，一路向日本東方海面前進，距離台灣遙遠，無直接影響。氣象署預報員劉宇其說明，菲律賓東方海面持續是海溫較高、容易有低壓和熱帶擾動發展的環境，以往10月中旬甚至到12月，都有颱風生成的紀錄，百里嘉颱風發育情況其實比預期的差，未來仍不排除還有其它系統生成，氣象署將持續關注。近期台灣不受颱風干擾，天氣主要受東北季風影響，劉宇其指出，今天白天在北台灣仍有較明顯雨勢，各地烏雲也較多，預計入夜會逐漸趨緩，明（10）日國慶日水氣減少，北台灣降雨趨緩，西半部大致多雲到晴，不過明天至週六（10/12）清晨，東北季風影響，各地低溫只有22度，部分地區會降到21度左右。降雨較少的情況預估維持到週五（10/11），「大台北多雲到晴、東半部局部短暫雨」，週六開始水氣再增加，東半部及大台北降雨又變得明顯；週日（10/12）後水氣減少，下週預估還會有新的一波東北季風。