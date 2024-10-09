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台中市議會今(9)日進行科技執法執行程果專案報告，市議員李中建議交通局與建設局要加大標誌，並調整交通標線的設置，另請市長盧秀燕思考，將屢創新高的交通罰款收入，撥出固定比率來作為標誌標線改善的財源。李中表示，他平常都是自己開車，許多交通標誌標線的問題，他都是親身經歷，例如三民路與五權路、崇德路的五叉路口設有科技執法，但如果不是經常在那邊出入的民眾，往往在很接近路口時，才看到地面只限續行崇德路或五權路的標線指示，這時候因為開車慣性就會遭到科技執法舉發；他建議交通局要提早幾個路口利用大型標誌及早提醒用路人。此外，他發現單元二或十三期重劃區內的指標，夜間往往不易看清楚，他請建設局與交通局進行後續追蹤，是否是路燈的亮度不足，還是指標的反光亮度不足，不論成因為何，他要求儘速完成改善，以免用路人因辨識不明而導致交通事故。李中說，交通局與建設局這兩三年持續進行人本人行道的改善，但由於人行道的寬度增加，反而讓要右轉的汽機車，產生不易轉彎的困擾，又因要禮讓行人，他觀察到汽機車駕駛人的急躁程度似乎有因此而增加，他建議交通局要思考配合人本人行道的設計調整號誌秒數。李中認為，撇除用路人自身錯誤駕駛習慣所造成的交通事故，其他交通事故產生的原因有很多是和標誌與標線設計不當所導致，因此，他呼籲盧秀燕市長，從每年屢創新高的交通罰款收入，撥出一定比率的額數用來改善標誌標線，以免每次地方要爭取路口設立紅綠燈，總是要出人命了才有機會排上隊，這實在很悲哀。