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88會館的奢華享受，因柯P去過多次，又被拿上檯面討論。原本以為閒聊八卦到此為止，沒想到二姐唱了首「甜蜜蜜」之後，河道上連續被情書、緋聞洗版數日，結果週刊也沒爆料，司法案件卻又再擴大。據說，88會館光裝修花了一年。一樓是餐廳，有20人大桌，米其林主廚外匯，氣派無比。二樓是娛樂間，有KTV、撞球檯、飛鏢靶…等娛樂設備，足讓賓主盡歡。三樓有四個房間，可以讓客人休息過夜，當然也可以幹點別的事，或更機密的談點別的事。若需要小姐作陪就外叫，粉味是不能少的潤滑劑。俗話說，鐵哥兒們也要分等:「一鐵同過窗，二鐵扛過槍，三鐵嫖過娼，四鐵分過贓。」88會館就專營後兩級人脈經營，進出幾次，不夠鐵的都升級成鋼了。若在裡頭開個五十年同學會，順便喬點事，轉個錢，那就四級都到齊了。88會館之所以如此引人矚目，其實是因為那是許多男人心底的夢想。每個男人心底都住著一個小男孩，窮點的六十歲還會去買小汽車，買模型回來組，打發退休時光。但成功男人就真的不一樣，成功男人背後不一定有個成功的女人，但心底總是有間88會館，吃好料，喝名酒，身邊繞著許多叫不出名字的年輕美眉，那才叫人生嘛！你想想，每天朝九晚五，依法行政，簡單度日，打打電動，薪水穩定，日子也是這麼過了。每天愛拼才會贏，六點起床，七點半開會，操到一、兩點才回家。白天騙老闆，晚上騙老婆，上班要挨罵，下班要應酬，開會開到吐，喝酒喝到倒，承受著比躺平族十倍的煎熬，這一切所為何來？如果不是有更遠大的目標，何必犧牲那麼多年舒適的生活？那麼多的犧牲煎熬，沒有功勞也有苦勞，怎不夢想著有點補償？而且是比正常人生活多數倍的補償？賺了很多錢養家，有了美妻、豪宅、名車、子女、僕役，但那最終還是別人的，自己享受到什麼？只不過是想吃個好料，喝點名酒，上半身多交點朋友，下半身也能通暢舒緩，以防用進廢退，這樣很過份嗎？講白點，我想賺很多錢，是為了享受更好的生活。但常常伴隨著的是更多的工作，更好的生活全給家人享受去了，剩下的全給國家繳稅了，我自己呢？不過得奢華點，自己給自己抽點娛樂稅，說得過去嗎？錢都交給老婆？她們還不是拿去喝下午茶、買名牌包、去國外玩，甚至壞點的還挪去養小王，為什麼不自己拿來花用？對一個成功的上流社會頂流人士而言，結交新朋友有那麼重要嗎？其實沒那麼重要。只不過「一個人吃便當，一群人才能吃桌菜。」什麼「一個人走得快，一群人走得遠。」那是政治話術，統治者語言，資本家騙局。身體享受是真實的，結交朋友是附帶的，伙伴家臣要分三六九等，酒咖朋友也得分上中下級，老子讓你上桌才上得了桌，「朕不給你的，你不能要」，這就叫「權力」。進了88會館，除了身體享受，精神上更有權力與階級的滿足，這可是連跑餐廳、酒店、摩鐵三家店，所無法得到的樂趣啊！所以，重點從來不是招待所內的腥羶色活動，而是奢華與放肆所滿足的階級感與權力欲。88會館這種招待所，不是隨便人能進去的，而且隱密環境可以讓名人在場內徹底放鬆，放飛自我慾望，就算在門口被拍到，一句「吃飯」就輕輕帶過了。外人永遠無法得知，某人是酒酣耳熱五十分鐘，還是五分鐘吃完飯，然後上樓胡搞瞎搞四十五分鐘？小時候便曾見過，某知名教授在北投溫泉餐廳，匆匆吃完三道菜，就帶著兩位美眉去開房了，留下一桌人繼續吃喝等他回來。請問，這桌人幹嘛如此幫他掩護？當然是有所求於他，後面當然有交易。換言之，成功男人心底那個88會館一旦落地生根，那就是自身價值、信仰、目標、與人格轉變的開始。先是一種羨慕:「大丈夫當如是也。」然後是一種融入:「既得志，則縱情以傲物。」再延伸出一腔嫉妒:「他比我過得爽？」「彼可取而代之。」然後便產出了更遠大的目標:「我一定要過得比其他人都更爽。」原本從政是要改善社會的那個初衷就不見了，人生目標從此被無限的慾望、嫉妒、迷戀所取代。這些貪嗔癡一旦產生，人格與價值觀就扭曲了，每天吃素唸金剛經也沒有用。「顛倒夢想」都已經佔據了整個心靈，又如何「心無罫礙」、「無有恐怖」、「真實不虛」？所以，當我看到媒體報說，柯P覺得88會館不錯，而且後來還帶局處首長又去了一次時，我的心底是「突」了一下的。如果不是起了羨慕之情，有了貪嗔癡之心，去吃飯就是吃頓飯，又怎會一去再去？如果不是有求於人，或讓人有求於己，又怎能一去再去？「推倒藍綠高牆」口號背後，其實是在「自造白色巨塔」，而白色巨塔的頂端天守閣內，卻在裝潢著他內心的那個88會館。那個由權力欲與階級意識為骨材，貪嗔癡顛為內飾，各種話術與騙術為水電，小草崇拜為水酒，抖內金流為桌菜，建造一人獨享的酒池肉林，才是他的人生目標。你想想，從政治獻金到廠商捐贈如此豐厚，卻跟貔休一樣只進不出，對待地方黨部與參選公職比鐵公雞還鐵公雞，他撈那麼多錢，不是想要自己享受，還是想要幹嘛？從政者的真正考驗，不是選得上或選不上，而是選上公職後你做了什麼？走了之後又留下什麼？當一個人得道之後，雞犬升天，價值觀也從一坨昂貴的法式大便，轉變為羨慕起88會館，想在裡面多大幾次便，這個政治人物自己已經把自己變成一坨臭不可聞的大便。「竭誠，則胡越為一體；傲物，則骨肉為行路。」「雖董之以嚴刑，震之以威怒，終茍免而不懷仁，貌恭而不心服。」而這一切，都起自那個「既得志，則縱情以傲物」的88會館哪！●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com