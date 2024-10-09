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▲「喪屍煙彈」分裝場藏身高雄汽旅，鼓山警當場逮3嫌並查扣咪酯煙油粗估可製造成450顆煙彈，市價近新臺幣百萬元。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高市警局鼓山分局獲報高雄市1名詹姓男子以汽車旅館為掩護，長期將旅館當作「喪屍煙彈」分裝場，販賣「喪屍煙彈」日前在警方在掌握詹嫌行蹤後，一舉破獲依托咪酯分裝場，當場逮捕主嫌詹姓男子人，並於房內搜出依托咪酯煙油原料毛重約896公克、分裝瓶、K煙及安非他命毛重約10公克等多項證物查扣托咪酯煙油粗估可製造成450顆煙彈，市價近新臺幣百萬元。有監於3級毒品依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）濫用問題日益嚴重，吸食後駕車上路更會導致的嚴重交通事故，為打擊此類違法行為，鼓山分局鎖定詹姓藥頭，報請檢方指揮偵辦，昨（8）日攻堅橋頭區某汽車旅館，一舉破獲「喪屍煙彈」分裝場。鼓山警方於現場逮捕主嫌詹男（29歲）、呂女（40歲）與周男（32歲），在房內搜出依托咪酯煙油原料毛重約896公克、分裝瓶、K煙，以及安非他命毛重約10公克等多項證物，警方表示，查扣的托咪酯煙油粗估可製造成450顆煙彈，市價上百萬元。鼓山分局在偵辦毒品案時，掌握詹姓男子（29歲）販賣「喪屍煙彈」的相關情資，隨即報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，警方經過近3個月的蒐證、跟監後，掌握詹嫌行蹤，遂向高雄地檢署、地方法院聲請拘票與搜索票，於8日上午8時許，在高雄市橋頭區某汽車旅館內，一舉破獲依托咪酯分裝場。現場逮捕主嫌詹姓男子（29歲），以及其共犯呂姓女子（40歲）與周姓男子（32歲），於房內搜出依托咪酯煙油原料毛重約896公克、分裝瓶、K煙及安非他命毛重約10公克等多項證物，本次所查扣之托咪酯煙油粗估可製造成450顆煙彈，市價近新臺幣百萬元。由於詹姓主嫌行事狡猾，利用汽車旅館的隱密性作掩護，長期以來將旅館當作分裝「喪屍煙彈」的工作場所，並且每次入住不超過兩天，以規避警方追查。這次行動警方為避免打草驚蛇，於旅館埋伏多時，趁呂嫌準備外出時，先將其控制，隨即突入房間，當場控制仍在休息中的詹嫌及周嫌。警方在現場發現依托咪酯煙油未經掩蓋便直接在桌上，詹嫌見大勢已去，未作反抗，配合警方進行搜索，全案警詢後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。