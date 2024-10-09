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▲飽受戰火蹂躪的加薩如今滿目瘡痍。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選倒數不到一個月，民主黨候選人副總統賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人前總統川普（Donald Trump）的選情膠著，而中東戰局也是此次美選的焦點之一，川普近日接受保守派電台訪問時，宣稱自己曾去過加薩，但這一說法卻受到質疑，《紐約時報》直指沒有任何事實證據能表明川普去過加薩，沒有任何川普去過加薩的記錄。根據《衛報》報導，川普近日接受保守派電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪，修伊特提到如果「正確重建」，加薩是否可以變成摩納哥，變成一個讓所有巴勒斯坦人都為之驕傲的地方？川普則回答，加薩可以比摩納哥更好，「擁有中東最好的地理位置、最好的水、最好的一切」。川普接著說，「我去過那裡，那裡很艱難」，並補充加薩在過去一年遭受以色列攻擊前就很艱難，認為加薩沒有發揮那塊土地的潛力，「作為開發商，它可能是最美麗的地方」。川普的說法在事後引發質疑，《紐約時報》表示，從來沒有川普去過加薩的記錄，而對於《紐約時報》的疑惑，川普陣營的回覆是「川普去過以色列」，但是去過以色列很明顯不等於去過加薩。川普這番評論的背景是以色列國內一直有要求吞併加薩的呼聲，而美國保守派則認為加薩的價值過去在巴勒斯坦人手上並未發揮出來，言外之意似乎就是加薩若由以色列治理開發，才能讓「中東最美麗的地方」煥發光彩。相較於拜登政府，川普的立場被認為更親近以色列。摩納哥是位於法國東南方的微型國家，國土佔地面積208公頃，比紐約中央公園面積更小，是全球第二小的國家。摩納哥除了海岸線，全國與法國接壤，這也是被拿來對比加薩與以色列的原因。