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明年度中央政府總預算被在野黨聯手封殺，為化解僵局，立法院長韓國瑜11日中午邀請三黨黨團幹部吃「和解飯」。民進黨今（9）日舉行中常會，據轉述，中常委及身兼黨主席的總統賴清德均關切此事，民進黨團幹事長吳思瑤則表示，黨團期待「和解飯」能朝好的方向，「不會破局、能破冰」，但所有結果仍有待11日揭曉。明年度中央政府總預算卡觀，外界關切即將登場的「和解飯」，是否能突破僵局。據悉，民進黨中常會今聚焦該議題，不少中常委關切「和解飯」及總預算協商議題，期盼會有好的結局。吳思瑤在會中說明目前立院狀況，黨團期待星期五的「和解飯」能往好的方向，應是「不會破局、能破冰」，但最後仍有待11日吃飯完的結果。對於民眾黨近日所提出的幾項協商內容，吳思瑤認為，包括2758決議、考試院人事權協商等，看來民眾黨想擺脫民眾黨主席柯文哲的陰影，希望韓國瑜可以召集協商，將該案進行下去。此外，賴清德及代表出席常會的行政院副院長鄭麗君也相當關心總預算，期待「和解飯」後能有所結果。