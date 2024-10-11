▲「豬事圓滿公園」融入可愛的「豬」意象，成功將「鄰避」的屠宰場轉型為「鄰聚」美樂地公園(圖／建設局提供)

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▲豬事圓滿公園內設有遮陽設施，讓民眾在炎熱的夏季也能安心遊樂(圖／台中市政府建設局提供)

▲豬事圓滿公園的豬意象造型廁所，符合男女比1比5，女廁占比全國最高。(圖／台中市政府建設局提供)

台中市肉品市場自落成至今已超過40年，佔地廣達十幾公頃，多年來環境惡劣，成為嫌惡設施，對周邊居民的生活品質造成嚴重影響。台中市政府積極轉型活化，將美樂地計畫升級3.0，斥資1億480萬元，打造以「豬」為主題的「豬事圓滿公園」完工，成功將「鄰避」的屠宰場轉型為「鄰聚」的特色公園，同時配備陽光公廁，特別考慮女性需求及無障礙廁所，展現友善設施的用心，成為民眾聚會話家常的「好厝邊」。豬事圓滿公園是全台首座以「豬」為主題的親子公園，巧妙結合肉品市場產業記憶，從入口意象造型就融入可愛的「豬」，園區還設有小山豬主題遊戲區、遊戲沙坑滑梯、木豬搖搖樂、盪鞦韆、旋轉盤、彈跳床、多功能體健廣場和「豬」意象陽光公廁等，陽光公廁還特別導入可掀式照護床，讓不同的使用者都能輕鬆如廁。另外，部分遊具及休息區域特別結合遮陽設施，在炎熱的天氣中，讓小朋友玩得更盡興，讓家人也可以輕鬆休息。台中市長盧秀燕表示，台中市肉品市場占地廣達十幾公頃，多年來環境惡劣，影響周邊居民的生活品質，市民早已期盼拆遷，她上任後積極蒐集在地居民意見，推動市場轉型計畫，6公頃的土地，其中1/3、近2公頃做公園，1/3規畫為台中市自建最大規模的社宅，約有千戶，以年輕人和弱勢為主；另有1/3做為肉品複合式冷鏈商場，成功將原本台中市最臭、最髒亂的鄰避設施，轉變鄰聚的蛋黃區。豬事圓滿公園不僅成功擺脫屠宰場長期擾鄰的噪音與氣味，成為令人喜愛的景點，也是「台中美樂地計畫」裡重要的亮點公園。為因應全球氣溫上升所帶來的戶外熱傷害問題，台中市府推動美樂地3.0，除了為遊具增加遮陽裝置外，亦搭配遊戲地景、自然植栽，增加遮蔭面積，遊具與鋪面亦使用自然材質。除了提升公園舒適度，也進一步實現「城市涼感行動」的願景，讓所有遊玩者能在更舒適的環境中盡情玩樂。台中市政府指出，此次引進國外低碳環保的「小山豬主題遊戲區」，遊戲面板採用海洋廢棄物回收材製成，結合循環經濟實踐綠色理念，提升地方認同感。同時，園區內的多功能體健區滿足成人與銀髮族的戶外運動需求，促進跨齡互動，打造青銀共伴的生活方式。市府極力打造全齡化共融公園，讓各年齡層的民眾都可以在公園玩的安心快樂。。(台中市政府廣告)