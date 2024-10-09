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▲臧芮萱（右2）挺孕肚出席記者會。（圖／記者李欣容攝）

臧芮萱今（9）日出席大愛戲劇《在光裏的人》記者會，目前懷孕7個月的她只胖了5公斤，被說是非常適合生小孩的體質，不過她卻常常做惡夢，夢到走路走一走，小孩就掉出來了。目前懷孕7個月的臧芮萱，懷孕消息保密到家，王傳一本來就和她老公認識，當時本來以為對方是上山探他班，沒想到是去找女朋友的，讓王傳一受傷喊，「講清楚就好了嘛！拍海報的時候還以為她是變胖，後來知道是懷孕，很好！」臧芮萱說想要體驗自然產，但她本身是非常怕痛的人，還因此常常做惡夢，「我夢到走路走一走小孩直接掉出來，夢裡還想說怎麼不會痛好開心。」而她到目前為止才胖5公斤，被大家說是很適合懷孕的體質。臧芮萱只有舉辦家宴和性別派對，她也許願明年如果有時間，想辦一場園遊會式的婚禮，「老公有幫我問兒童樂園包場多少，他說一天20萬，但是不能坐遊樂設施！」臧芮萱今年8月宣布雙喜臨門，認愛擁有50萬訂閱的YouTuber「全民試車手」廖怡塵，兩人也在6月6日登記結婚，並宣布懷孕，日前他們砸7位數在賽車場舉辦性別派對，以飄移生產的胎煙顏色揭曉性別。