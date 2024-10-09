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總統賴清德在5日國慶晚會上致詞，一番「祖國論」引發外界討論。對此，民眾黨立委張啓楷表示，當天韓國瑜講話的掌聲好像比賴清德的大，直言韓國瑜好像在扮演總統的角色，認為賴清德最大的問題，就是缺少林佳龍的智慧，以及韓國瑜胸懷。張啓楷昨（8）日在廣播節目《POP大國民》中表示，總預算卡關、院際之間的問題、立法院跟行政院有意見不一時，應該是總統要出來處理，現在卻是韓國瑜出來處理，彷彿是在扮演賴總統的角色，有些諷刺。張啟楷提到，民主基金會執行長人選擱置很久，當時外交部長林佳龍丟出橄欖枝，找了韓國瑜競選總統時的重要幕僚、中山大學教授廖達琪擔任；而韓國瑜本來另有人選，但也順勢接球。張啟楷指出，一個有智慧的林佳龍，以及一個有胸懷的韓國瑜，最後就可以將事情化解，可見賴清德沒有林佳龍的智慧，也沒有韓國瑜胸懷，才是台灣最大的問題。張啟楷認為，韓國瑜可以多做點正面性的事，看是否能衝擊賴清德，韓表現越來越好，盡量去揮灑、越來越多正能量，才能夠刺激賴不只當鬥雞，而是回過頭來解決問題。