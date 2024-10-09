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▲FG遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，iFG遠雄廣場2024年截至目前業績以成長6％，推估是受益於汐止區人口增加，以及商場內持續調整進駐品牌。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲週年慶期間全館當日累積消費滿3000元即可參加抽獎，有機會抽中九台電動滑板車。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台中大遠百首波週年慶邁入壓軸戰，隨著氣候轉涼，秋冬暖商機正式來襲，除了全館滿千送百的促銷活動，品牌更推出單品折扣數。（圖／官方提供）

新北市汐止區位於台北市東側，過去受到交通限制影響，非民眾居住首選，不過iFG遠雄廣場總經理曾玉鳳指出，近幾年汐止人口增加，加上商場內品牌以符合在地顧客為訴求，不斷進行調整，2024年雖遇到出國潮衝擊，不過遠雄廣場業績不減反增，截至目前成長6%，接下來10月16日起開跑年度大檔週年慶，預估可創下3億元業績，今年百貨面臨疫後出國潮衝擊，不少業者以維持去年業績或微幅成長為目標，不過iFG遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，iFG遠雄廣場2024年截至目前業績已成長6％，推估是受益於汐止區人口增加，以及商場內持續調整進駐品牌，引入更多符合在地顧客的業種，像是積極新增親子休閒空間，餐飲方面年底前還有聚火鍋以及泰式火鍋即將進駐。事實上新北市政府112年底公布近10年個行政區人口數，冠亞軍為淡水、林口，而汐止區增加1.5萬人，位居人口成長地區第3名，可見汐止商圈消費力也持續上升。接下來汐止iFG遠雄廣場即將迎來九週年生日慶，活動將於10月16日熱鬧登場，商場生日慶檔期業績目標3億元，相較去年業績將成長10%，官方也透露，根據過去資料顯示，以家電、服飾業種最受到民眾喜愛外，除了商品外還有上班族飲食需求，商場餐飲規劃雖不到面積三分之一，不過營收業績卻佔了整體營收近50％。iFG遠雄廣場週年慶前，家電預購會率先火熱開跑，10月11日至13日，指定櫃位單筆消費滿1萬元送1000元電子抵用券。週年慶10月16日至27日，全館指定櫃位單日累積消費滿3000元送600元（300元電子抵用券+300元線上購優惠券），宜得利當日單筆消費滿5000元則送500元電子抵用券。全館當日累積消費滿3000元即可參加抽獎，有機會抽中九台電動滑板車，「iFG線上購」也將再加碼抽出一台電動滑板車！此外，台中大遠百首波週年慶邁入壓軸戰，隨著氣候轉涼，秋冬暖商機正式來襲，除了全館滿千送百的促銷活動，品牌更推出單品折扣數、中部限定快閃店、餐飲買一送一及親子活動。同時鎖定保暖商品，像禦寒外套、保暖被款、燉煮鍋具全面特價，還有品牌特賣會，百諾休閒季末商品2折起、WUDAN獨立設計師品牌5折起。「hololive production 朝氣Chill遊 台中限定快閃店」10月15日至11月11日盛大登場，本次結合秋季特色，邀請來自hololive production三個分部的10位人氣Vtuber，現場將提供豐富的周邊商品和精彩互動體驗。還有特別攜手iPASS 一卡通限量推出的紀念一卡通滿額贈禮以及每日隨機播放語音問候。同時為了迎接萬聖節到來，台中大遠百從本週末開始舉辦萬聖系列活動，有變裝遊行、搞怪劇場及親子活動等著大家來參加。