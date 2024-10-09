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迎接雙十國慶，台中市政府明(10)日上午8時將在市政大樓府前廣場舉行升旗典禮，並於上午6時30分限量發送國慶紀念品，升旗典禮會場鄰近捷運市政府站，台中捷運明日上午將加發加班車，民眾搭捷運來升旗，一同歡慶國家生日。中捷公司表示，從捷運市政府站出站後，步行前往市政大樓府前廣場即可抵達升旗典禮會場，中捷同慶光輝雙十，考量民眾進場時間，規劃於上午7時25分左右從北屯總站及高鐵台中站各加發1列加班車，讓民眾可於7時45分前抵達市政府站，透過更優質的乘車服務，增加民眾參加意願。今年台中市政府升旗典禮有三大亮點，分別為72位災後城市復原英雄展護全國最大寬24公尺、長36公尺的巨幅國旗進場，由榮獲第34屆傳藝金曲獎「最佳演唱獎」的台中室內合唱團擔任國歌領唱嘉賓，以及限量發送國慶紀念品「摺疊牛仔帽」，歡迎民眾齊聚市府廣場慶雙十。中捷公司指出，今年國慶日沒有連假，許多民眾選擇就近在市區出遊散心，捷運綠線沿線有多處大型公園、商圈、百貨公司及景點，建議民眾多搭乘捷運，不會塞車、不必找停車位，享受便捷、安全又輕鬆的假期。