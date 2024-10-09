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今（9）日上午9時，28歲的黃姓男子開車經過三峽警分局橫溪派出所門口時，疑似因為疲勞駕駛，不慎擦撞一整排警用機車後，還失控撞上路過的66歲潘姓男子，導致潘男傷重送醫不治，警方到場依過失致死罪將黃男移送法辦。根據警方調查，今天上午9時，黃姓男子駕駛BMW轎車，行經新北市三峽區介壽路段時，疑因精神不濟，行經橫溪派出所門口時，車身往外線偏移，先擦撞橫溪派出所前停放的一排警用機車，再衝撞路過潘姓路人，最終撞上變電箱才停下，大型變電箱當場被撞倒。救護人員獲報趕抵到場，潘男氣胸、腦溢血及身體多處擦挫傷，經送往亞東醫院搶急救後仍無效，宣告不治。現場一共波及2輛警用機車、3輛機車與1輛電動三輪車，初步調查黃男酒測值為0，檢視駕駛及車內也無違禁物品，初步判斷他是因疲勞駕駛才釀禍，警詢後依過失致死罪移送偵辦。另被潘男撞壞的5輛警用機車，也將提起民事訴訟，請求損害賠償。