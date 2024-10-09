受到韓流文化的影響，南韓成為許多台灣人愛去的國家之一，希望能在當地體驗到韓星們的日常生活，不過就有女網友表示，自己飛到南韓遇到男生搭訕，結果對方一聽到「我是台灣人」之後，果斷放棄邊還一邊道歉逃離現場，讓她滿頭問號，事後聽聞友人解釋後，更吸引一票台灣女網友恍然大悟：「原來是這樣！」
「台灣人在韓國是很可怕的存在嗎？」一位女網友日前在論壇Dcard上發文分享，近期她飛到韓國觀光，在晚上真的遇到了韓國歐巴的搭訕，對方一開口就直接問「是一個人嗎？要吃晚餐嗎？要吃什麼？」
兩人小聊了一下之後，韓男突然問到「你是中國人嗎？」原PO則回應「我是台灣人」，沒想到答案一出，韓國歐巴直接開口道歉，更以「跑得飛快」的速度離開現場。這讓才剛被主動搭訕的原PO感到困惑：「台灣人現在在韓國是很可怕的存在嗎？」
事後原PO與朋友聊到此事時，對方才詳細解釋其實內幕很黑暗，因為「簽證」的差異，讓台灣人、中國人在相處的後續會有所區別，「台灣人隨時都可以飛韓國，但中國則還要搞簽證比較麻煩」，主要是深怕未來感情生變，會有無窮的後患。聽完這個說法之後，也讓原PO恍然大悟，「不知道有沒有其他人在韓國也遇過這種情況？」
貼文曝光後，也立刻引發大批曾前往韓國的台灣網友認同喊，「我去韓國也遇過一樣的事，搭訕男知道我是台灣人後，連一句話也沒說直接跑掉」、「韓男專感情詐騙中國女這件事，在小紅書上其實很有名」、「很多搭訕都只是想玩玩，後續怕麻煩才挑不容易回去的外國人」。
韓國網美實際體驗！裝台灣人逃脫纏人搭訕
除了網友的說法之外，過去韓國網美權珉志（minzy ）也曾在個人IG上分享，自己在韓國酒吧喝酒時，曾經假裝是台灣人，最終成功逃過纏人的韓國男子搭訕。
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兩人小聊了一下之後，韓男突然問到「你是中國人嗎？」原PO則回應「我是台灣人」，沒想到答案一出，韓國歐巴直接開口道歉，更以「跑得飛快」的速度離開現場。這讓才剛被主動搭訕的原PO感到困惑：「台灣人現在在韓國是很可怕的存在嗎？」
事後原PO與朋友聊到此事時，對方才詳細解釋其實內幕很黑暗，因為「簽證」的差異，讓台灣人、中國人在相處的後續會有所區別，「台灣人隨時都可以飛韓國，但中國則還要搞簽證比較麻煩」，主要是深怕未來感情生變，會有無窮的後患。聽完這個說法之後，也讓原PO恍然大悟，「不知道有沒有其他人在韓國也遇過這種情況？」
貼文曝光後，也立刻引發大批曾前往韓國的台灣網友認同喊，「我去韓國也遇過一樣的事，搭訕男知道我是台灣人後，連一句話也沒說直接跑掉」、「韓男專感情詐騙中國女這件事，在小紅書上其實很有名」、「很多搭訕都只是想玩玩，後續怕麻煩才挑不容易回去的外國人」。
韓國網美實際體驗！裝台灣人逃脫纏人搭訕
除了網友的說法之外，過去韓國網美權珉志（minzy ）也曾在個人IG上分享，自己在韓國酒吧喝酒時，曾經假裝是台灣人，最終成功逃過纏人的韓國男子搭訕。