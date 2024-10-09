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▲大巨蛋國慶晚會，職棒與職籃啦啦隊熱舞。（圖／記者陳明安攝，2024.10.05）

113年國慶晚會5日晚間於台北大巨蛋圓滿落幕，不僅是大巨蛋啟用之後首度舉辦非體育賽事活動，也是藝人「二姐」江蕙封麥9年後首度復出獻唱。台北市政府今（9）日表示，活動帶動大巨蛋周邊商圈人潮增3成、餐飲業績提升超過2成，周邊旅宿業更幾乎滿房台北市政府觀光傳播局表示，活動前雖遇山陀兒颱風來襲，但當日好天氣加上精彩活動，迎來滿滿人潮，接下來北市府也將持續透過舉辦大型活動及運動賽事等，提高遊客留宿率，帶動觀光商機，向世界展現臺北的活力與魅力！觀傳局指出，今年國慶晚會攜手台北旅遊景點、商圈及旅宿業者，推出商圈食衣住行等各式優惠，而經東區商圈發展協會統計，活動當日整體人潮約增3成、店家業績約增2成。洲際集團金普頓大安酒店表示，酒店在國慶首個周末住房客滿，許多國內外及其他縣市民眾前來入住，是一次非常成功的活動營運成果；誠品行旅及台北福華大飯店也說，當日住房率近7至8成，顯示許多國內外旅客到台北觀光旅遊並參加活動。中華民國觀光旅館公會卓倩慧秘書長表示，國慶晚會從活動邀請，動線規劃及節目表演，都讓人感到市府的用心，身為北市的旅館業者感到非常榮耀；受邀觀禮的台北101也表示，今年國慶晚會各項安排維安管制及排隊動線等都非常到位，工作人員主動引導非常貼心友善。西門紅樓李志勇總監、松山文創園區陳玉秀總監則說，活動入場有清楚的單雙號指引，再加上優質的活動內容，可見市府整合觀光資源能力，讓活動效應持續擴大。觀傳局表示，國慶晚會睽違8年再次回到臺北市舉辦，從8年前的臺北小巨蛋，到今日在台北大巨蛋，象徵台北市的進步，也展現市府團隊致力將台北打造成安全、運動和未來之都的決心；而國慶晚會活動圓滿成功，除要感謝周邊商圈支持、鄰近居民的體諒及協力，還有市府各局處通力合作，針對活動策劃、交通疏導、環境清潔及場域安全等各方面不斷調整、完善規劃，未來市府團隊也將持續努力，讓台北成為大家的驕傲。