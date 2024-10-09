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北檢偵辦京華城案並聲請扣押土地獲准，台北市議員也提案連署要求北市府對京華城停工，不過，民進黨議員許淑華今（9）日表示，該案在議會中被議員秦慧珠暫擱，令人感到遺憾；她呼籲台北市長蔣萬安，應立即拿出魄力，而非逃避議會監督，放任威京集團一拖再拖。許淑華日前領銜提案，要求市府立即對京華城做出停工處分，獲得26名跨黨派議員支持，不過，許淑樺下午指出，該案卻被秦慧珠擱置，該案只能等到下週三大會再宣讀，按照議事慣例，提案可能會暫擱3次，之後被送到委員會討論，「這一來一回，又多給威京集團至少一個月以上繼續興建、操作的空間」。許淑華提到，該案涉及不法獲利上百億，是台北市30年來史上金額最大、涉案官員層級最高的案件，隨著威京集團持續趕工，北市府將越來越難追討不法所得，唯有蔣萬安發揮行政裁量權，停工京華城，才是現階段亡羊補牢的最好辦法。許淑華表示，26位議員跨黨派連署督促市府善後，今天卻在議場遭秦慧珠暫擱，令她感到遺憾。許淑華呼籲所有議會夥伴都應該放下歧見，把台北市民的權益放在最優先，她也呼籲蔣萬安，若你不願意被市民朋友稱呼為「罐頭市長」，那就應該立即拿出魄力，而不是持續逃避議會監督，放任威京集團一拖再拖。