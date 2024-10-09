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開發金控更名「凱基金控」，並在今（9）日舉行更名記者會，根據證交所公告，10月11日起投資人股票交易就要選擇「凱基金」下單。凱基金董事長王銘陽也親自透露更名原因，過去在交換名片時，不僅子公司中國人壽常被誤認是國營事業，也有股東不知道開發金在做什麼，相信員工也常碰到這狀況，因此，中壽今年初已更名為凱基人壽，現在開發金也更名凱基金，並將以「ONE KGI 」策略，打造全方位金融服務。凱基金今日舉行更名記者會，以「在乎你的在乎」為品牌新承諾，金控董事長王銘陽、副董事長沈榮津與總經理楊文鈞等人親自出席。王銘陽致詞時指出，中華開發在1959年成立，當時是個信託公司，1999年更名工業銀行，也是以產業經濟為主的金控公司，當時有大華證券跟開發工銀，後來加入凱基證券、凱基投信，再相繼併入萬泰銀行、中國人壽。不過，他也提到，不管他是在中國人壽或是開發金控服務時，都會被問到你們是國營嗎？也有股東不知道開發金在做什麼，每次他也只能委婉解釋，開發金旗下有凱基銀行、凱基證券、中國人壽，而且不只他，相信員工也有這些困擾，因此才決定更名「凱基」，至今有4個子公司及金控都更名了，進而打造「ONE KGI」的集團政策，子公司中只有中華開發資本未改名。對於中華開發資本未一併更名，王銘陽解釋，開發資本主要業務是B2B，客戶都是法人客戶，加上「中華開發」已有65年，是很需要珍惜的名字，不能為了更名而更名，也希望未來的60年除了凱基金控、凱基子公司，中華開發也能夠繼續擦亮招牌，畢竟開發資本就是從工銀轉變而來，保留「中華開發」的名字有其歷史意義。隨著金融環境變遷與客戶需求多樣化，凱基金在投資、保險及資產管理等多元領域皆穩健發展，王銘陽表示，凱基金將繼續推動ONE KGI策略，積極整合旗下子公司資源與服務，為客戶提供更為便捷高效的金融體驗，並不斷超越客戶與股東的期待，展現永續經營的承諾，並以更年輕化的品牌形象，展現專屬於凱基金控的活力與自信。位居大中華區產業投資領導地位的子公司中華開發資本，將沿用現有品牌名稱，傳承「中華開發」與產業共同成長的使命，持續為經濟發展貢獻力量。在今日更名記者會中，凱基金也揭曉全新品牌承諾「在乎你的在乎」，除呼應溫暖且充滿活力的品牌形象，也象徵凱基金控不僅是全方位金融服務專家，所提供的多元金融服務，都是圍繞客戶的需求而打造，無論是在追求財富自由的過程上，還是實現人生理想的旅程中，凱基金都將全力以赴，成為每一位客戶的堅實夥伴。