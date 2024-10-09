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▲江宏傑（右）在電影裡面飾演桌球隊教練，會想起以前練球的辛苦往事。（圖／記者朱永強攝）

▲徐若瑄表示，自己平時都以小孩的行程為主。（圖／記者朱永強攝）

電影《乒乓男孩》今（9）日舉辦記者會，由導演洪柏豪、監製唐在揚率領眾演員徐若瑄、鄭人碩、施名帥、百白、江宏傑等人一起出席，片中2位桌球童星彭裕愷、李星緯也到場，他們現在已經升為國一，彭裕愷仍持續在打桌球，被問到是否因為打球而收到別人送的早餐？彭裕愷笑說沒有，江宏傑聽到後隨即吐槽說「怎麼可能？」記者馬上追問，「（江宏傑）以前是不是收到很多？」他則急忙撇清，「是別人跟我說的！」彭裕愷升上國一之後，目前是國中兵乓球隊的成員，被問到是否會收到女同學送的愛心早餐，他先是否認，沒想到也曾是桌球國手的江宏傑隨即幫腔說，「怎麼可能沒有」，眾人紛紛詢問，「所以你以前有收過很多早餐嗎？」他則撇清說，「是別人跟我說的」，現場笑聲不斷。江宏傑這次首度演電影，在片中飾演桌球隊教練，被問到看到2位桌球小將，是否會想起自己以前練球的往事？他表示，確實會想起以前在校隊練球時真的很辛苦，但演戲更困難的點是，小選手要演出從不擅長打到擅長的過程，他覺得很不簡單，「我可能沒辦法做到。」而片中教練罵人的片段，他也笑說，在現實生活中都是真的。徐若瑄在片中飾演對兒子嚴格的單親媽媽，因為工作忙碌，經常缺席兒子的成長過程。但她表示，自己現實生活和電影很不一樣，她大多都以孩子的行程為優先，甚至還會跟學校要一整年的行程，會先記下重要的活動時間，但也因為如此，有時候她只能和好的工作機會擦身而過。