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▲近期台北捷運公司宣布，將針對淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造工程，並公布未來車站大廳模樣的模擬圖。（圖／北捷公司）

▲目前淡水信義線台北車站B3層大廳已經擺出公告，提醒民眾施工期間的動線變更。（圖／北捷公司）

▲北捷公布施工時期動線改道資訊。（圖／北捷公司）

台北車站即將變美！近期台北捷運公司宣布，將針對淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造工程，預計將在11月1日開始執行第一階段工程，屆時將有動線變動，同時北捷也公布了「未來台北車站B3大廳」的嶄新模樣，質感將媲美中山站。台北捷運公司指出，為了打造以人為本的乘車環境，因此與臺灣設計研究院攜手延續「台北捷運再設計」計畫，改造淡水信義線台北車站B3層大廳，，將封閉台北車站淡水信義線往板南線B3層穿堂部分區域及該處閘門，保留另一側通道通行，旅客可從台、高鐵交界處閘門或旅客詢問處旁閘門進出車站。本次改造案採階段性施工，以維持旅客通行動線。B3層往板南線的一側穿堂(近藝文展示區側)自11月1日起封閉，預計114年1月底前重新開放後再進行另一側工程。北捷也提到，自1997年台北捷運通車營運以來，捷運台北車站現有空間隨著不同交通系統與新型服務進駐，已逐漸不敷使用，指標系統也隨之增加，整體空間結構因與不同軌道系統交會，因此才會找上先前曾有中山站環境優化經驗的臺灣設計研究院，針對淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造。未來台北車站B3層大廳原本只有7平方公尺的車站詢問處，經過擴建及位置調整後，呈現通透明亮的開放感，使旅客更容易辨識；簡潔俐落的售票區域，更能滿足旅客需求，提升服務效率。工程預計將在2025年底完工，屆時通勤族們將能看到令人耳目一新的捷運台北車站模樣。