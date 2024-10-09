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日本奈良人氣景點「奈良公園」向來以成群的奈良鹿聞名，不過，近來奈良鹿暴走傷人事件頻傳，觀光客被鹿角刺傷的事故比去年增加了兩倍以上。對此，當地的奈良鹿保護團體「奈良鹿愛護會」，決定根據奈良鹿可能造成的潛在危險，發布新的三級制警報，以提醒遊客注意安全。根據《NHK》報導，奈良縣當局的數據顯示，奈良鹿角傷人等事故在今年9月發生了43起，是去年9月的2.5倍。為了因應此狀況，一直在提醒遊客與鹿接觸要注意安全的奈良鹿愛護會，將與奈良縣政府合作，根據奈良鹿的危險性高低，開始實施三級制的警告呼籲。具體來說，如果懷孕的母鹿變得暴躁，預測可能有危險，將發布「注意」提醒；當雄鹿的角正在生長，預測情況極為危險時，將發布「嚴重注意」；若判斷危險性高於「嚴重注意」，則會發布「警報」。預計10日將發布「嚴重注意」，並通過社群軟體和奈良市內的數位告示牌，呼籲遊客避免靠近鹿群。